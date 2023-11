Ove navike otkrivaju jako puno o vašem karakteru, a ni najmanje ne obraćamo pažnju na njih

Navike mogu mnogo da otkriju o našoj ličnosti, a ako vas zanima kakvu ličnost ima vaš novi kolega na poslu, obratite pažnju na to kako se rukuje, kakav rukopis ima, ili jednostavno, kakvu odeću ili hranu koju bira.

1. Način na koji hodate

Neko ko hoda odmerenim, mirnim korakom i uzdignutom glavom odaje utisak samouverene osobe i teži da bude društveno vešt i otvoren. Postoji razlog zašto mnoge poznate ličnosti i političari koriste ovu „šetnju moći“. S druge strane, hodanje u „pogrbljenom“ položaju – ramena spuštena, glava dole – pokazuje da se osećate ranjivo. Ovo može ukazivati na veoma samosvestan tip ličnosti ili nekoga ko je često izgubljen u sopstvenim mislima, piše MSN.

Studija objavljena u Journal of Personaliti and Individual Differences 2021. godine pokazala je da su studenti sa psihopatskim tendencijama bili u stanju da procene ranjivost i odaberu potencijalne žrtve jednostavnim posmatranjem načina na koji ljudi hodaju. Znajući ovo, možda biste želeli da usvojite asertivniji stil hodanja, čak i ako to nije vaš „normalan“ korak.

2. Način rukovanja

Vaš stisak ruke govori mnogo o vama za samo nekoliko sekundi, kaže stručnjak za ljudsko ponašanje dr. Patrik Vanis. Jednostavan čvrst i kratak stisak ruke sa jednim pokretom gore-dole pokazuje da imate samopouzdanu ličnost, dok mlohav stisak ruke ukazuje na to da ste nesigurni, uplašeni ili povučeni, kaže on. Ako koristite obe ruke da se rukujete, to ukazuje na agresiju ili pokušaj da dominirate. Slično tome, rukovanje dlanom nadole pokazuje da ste dominantni, kontrolisani i verovatno agresivni. Vanis nudi još jedan signal za razmatranje: „Nikada nemojte brisati ruku nakon što ste se rukovali sa nekim jer to sugeriše da mislite da je osoba prljava ili da ste neko ko je previše zabrinut za klice.

Studija objavljena u časopisu Journal of Personaliti and Social Psichologi to potvrđuje. U eksperimentu, sudije su obučene da ocenjuju osam karakteristika rukovanja: potpunost držanja, temperaturu, suvoću ruku, snagu, trajanje, snagu, teksturu i kontakt očima. Rezultati pokazuju da su učesnici sa čvršćim rukovanjem opisali sebe kao emocionalno ekspresivnije, ekstrovertnije i pozitivnije od drugih. Oni koji su imali labavi stisak bili su stidljiviji i neurotičniji. Prvi utisci sudija su bili u skladu sa ovim – složili su se da su učesnici sa čvršćim rukovanjem bili sigurniji i manje socijalno anksiozni. Zanimljivo je da su žene koje su se čvrsto rukovale bile intelektualnije, obrazovanije, liberalnije i otvorenije za iskustva.

3. Način na koji pišete mejlove

Ako pokušavate da otkrijete ličnost svog saradnika, odgovor može biti u njihovoj e-pošti. Postoji veza između pisanja e-pošte i našeg stvarnog života. Način na koji pišete svoju e-poštu, šta pišete i kada pišete može biti prilično precizan u predviđanju vaše ličnosti, sa studijama koje pronalaze veze između određenih ključnih reči i glavnih osobina. Narcisi će generalno često koristiti reči kao što su ja i moj.

Naravno, nije važno samo šta kažete – već i kako to kažete. Nedostatak tipfelera je znak nečije savesnosti, perfekcionizma i potencijalne opsesije, dok loša gramatika može ukazivati na niži nivo koeficijenta inteligencije i akademske inteligencije. Zanimljivo je da dugi e-mailovi odražavaju energiju i temeljnost, ali i određeni stepen potrebe.

4. Vaše navike u ishrani

Vi ste ono što jedete – ali ste i način na koji jedete. Šta birate da jedete, vaša omiljena hrana, kada jedete, koliko jedete i vaš bonton u ishrani, sve to daje naznake o vašoj ličnosti. Oni koji sporo jedu često su savesni ljudi koji vole da imaju kontrolu, ali oni koji brzo jedu obično su ambiciozni i nestrpljivi. Avanturisti traže uzbuđenje i rizikuju, dok izbirljivi ljudi verovatno pokazuju anksioznost i neurotizam. Konačno, ako ste neko ko voli da odvaja različite namirnice na tanjiru, veoma ste pažljivi i orijentisani na detalje u svom svakodnevnom životu, prenosi N1.Info.hr.

5. Boja odeće koju nosimo

Stil, cena, pa čak i boja vaše odeće otkrivaju mnogo toga, prema studiji iz 2020. objavljenoj u časopisu Psihologija estetike, kreativnosti i umetnosti. Istraživači su otkrili da je veća verovatnoća da će ljudi koji su nosili odeću jarkih boja ili blistave i skupe ili dizajnerske dodatke biti nesigurni, imaju nisko samopoštovanje i manje autentični. Zašto? Traženje pažnje i pokušaj da se uklopi u percipiranu „visoku“ kulturu često su znaci narcizma. Međutim, to nije uvek slučaj. Ljudi koji izražavaju svoju ličnost kroz svoju odeću često su kreativni i maštoviti tipovi.

6. Vaš rukopis

Grafologija je analiza rukopisa i njegovog odnosa sa ličnošću. U stvari, vaš rukopis je toliko dobar pokazatelj ko ste da je jedno istraživanje iz 2018. pokazalo da korišćenje kompjuterskog programa za analizu nečijeg rukopisa može predvideti njihov tip ličnosti sa približno 80% tačnosti.

Stručnjaci za rukopis kažu da mogu otkriti više od 5.000 osobina ličnosti iz vašeg rukopisa. Ljudi koji pišu krupno su orijentisani na ljude i traže pažnju, dok su oni sa sitnim rukopisom introvertni i sposobni za akutnu koncentraciju. Pisanje sa blagim nagibom udesno znači da ste prijateljski raspoloženi i impulsivni; naginjanje ulevo znači da ste rezervisani i individualni. Nema nagiba ukazuje na to da ste logični i pragmatični. Najzad, rukopis sa jakim pritiskom ukazuje na to da imate jake emocije i da brzo reagujete, ali lagani pritisak podrazumeva lakoću i mogućnost da se krećete sa mesta na mesto.

7. Koliko ste tačni

Bilo da dolazite rano, na vreme ili kasno, sve to šalje snažnu poruku o vašoj ličnosti, bontonu i onome što vas motiviše. Ljudi koji cene tačnost često su sledbenici pravila i ugađali ljudima, dok oni koji hronično kasne mogu biti više egocentrični.

Studija objavljena u Journal of Research in Personaliti 2006. sugeriše da je tačnost tačna procena pozitivnih karakternih osobina. U studiji, istraživači su tražili od učesnika da završe procenu ličnosti kod kuće i dođu u laboratoriju na grupni eksperiment. Analizirajući vreme dolaska učesnika, ustanovili su da su tačni ljudi savesniji i prijatniji. S druge strane, rani dolazak je bio povezan sa neuroticizmom, dok su oni koji su hronično kasnili bili opušteniji.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.