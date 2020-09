Ove osobine imaju hronično nesrećni ljudi

Verovali ili ne, na ovoj našoj suludoj planeti postoje milioni, ako ne i milijarde ljudi koji su zaista srećni. Ostali jednostavno kukaju i odbijaju da promene način na koji gledaju na svet i sebe same.

Psiholog Sonja Ljubomirski smatra da za sve nas postoji nada, ali samo pod uslovom da ne ponavljamo iste greške i promenimo svoje navike. A evo koje to loše osobine krase hronično nesrećne ljude.

Ubeđenje da je život težak

Srećni ljudi znaju da život ume da bude baš težak. No, oni padove posmatraju samo kao fazu, a ne doživljavaju sebe kao žrtvu. Spremni su da preuzmu odgovornost za to što su sebe doveli u takvo stanje i fokusiraju se na to kako da promene stvari i iz haosa se izvuku što pre.

Nesrećni ljudi sebe večito doživljavaju kao žrtve i stalno su skloni “vidi šta mi se dogodilo” načinu razmišljanja, umesto da se potrude da pronađu izlaz iz svoje situacije.

Nemaju poverenja u druge

Zdrav oprez i sumnja su dobri. Ne treba biti preterano lakoveran, ali većina srećnih ljudi u suštini veruje drugima. Veruju u dobro u ljudima i ne smatraju da će ih svako prevariti. Generalno su prijateljski nastrojeni i otvoreni prema novim poznanicima.

Nesrećni ljudi uglavnom ne veruju nikome i veruju da će ih svi prevariti. Takav stav ih sprečava da ostvaruju nova prijateljstva i veze sa ljudima.

Fokusiranje isključivo na negativne strane

U ovom svetu dosta toga ne valja. Ipak, srećni će se ljudi radije fokusirati na ono dobro i pozitivno.

Nesrećni ljudi posmatraju isključivo negativne strane, a njihov ih strah sprečava u tome da vide i svu lepotu koja nas okružuje.

Poređenje sa drugima i zavist

Nesrećni ljudi imaju utisak da im je neko drugi „ukrao“ njihovu sreću, pa se stalno porede sa drugima, dopuštajući da ih pojedu ljubomora i zavist.

Srećni ljudi znaju da svako od nas ima svoju sudbinu i sreću koju niko ne može da uzme. Takođe, srećni ljudi veruju u brojne mogućnosti i znaju da sreća drugih nema nikakve veze sa njihovom.

Potreba za kontrolom

Postoji razlika između potrebe za kontrolom i nastojanja da se postignu određeni ciljevi. Srećni ljudi svakog dana preduzimaju određene mere da bi postigli svoje ciljeve, ali na kraju shvataju da u stvari mogu kontrolisati vrlo malo toga.

Ključ je u tome da budemo orijentisani na svoje ciljeve, ali da dopustimo da se dese i loše stvari – i one su sastavni deo života, svet se neće zato raspasti.

Gledanje na budućnost sa brigom i strahom

Nesrećni ljudi razmišljaju samo o onome šta bi moglo da krene po zlu, dok srećni ljudi poseduju dozu zdrave iluzije i dopuštaju sebi da ponekad sanjare i razmišljaju o lepim stvarima. Oni veruju da će na kraju sve biti u redu. I srećni ljudi osećaju brigu i strah, ali prave veliku razliku između osećanja i življenja u strahu.

Kada strah ili brige napadnu um srećne osobe, oni će se zapitati da li postoji način na koji mogu strah da spreče ili šta mogu da promene. Ukoliko ne mogu, shvate da od straha i brige nemaju ništa i odustaju od mračnih osećanja.

Život u prošlosti

Nesrećni ljudi žive u prošlosti i uglavnom samo o tome i pričaju. Kad im ponestane tema za razgovor, okreću se tračevima i komentarisanju života drugih ljudi. Srećni ljudi žive u sadašnjosti i sanjare o budućnosti.

Njihove pozitivne vibracije se mogu osetiti u komunikaciji. Uzbuđeni su zbog stvari na kojima rade, zahvalni na onome što imaju i razmišljaju o mogućnostima koje im život pruža.

„Naravno, niko od nas nije savršen. Svi se mi ponekad gušimo u negativnosti, ali stvar je u tome koliko dugo ćemo sebi dopustiti da ostanemo u tom stanju. Vežbanje pozitivnih navika je ono na čemu svi treba da radimo. Hodaš, padneš, ustaneš, i opet ispočetka“, poručuje Sonja Ljubomirski.

