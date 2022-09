Ove predmete nikada nikome ne poklanjajte, donose nesreću

Bili sujeverni ili ne, priznaćete da većina nas pri odabiru poklona za slavu, venčanje, rođendane, godišnjicu, često obraća pažnju na ono srpsko tradicionalno “ne valja se…” ili “valja se…”.

Od mnogih ljudi, pak, čujemo i potvrdu da se u njihovom ličnom iskustvu dogodilo nešto što dokazuje zašto baš taj poklon nikako ne smemo poklanjati drugima, piše „Opanak“.

Zato vam ovoga puta izdvajamo neka od pravila prilikom odabira poklona, kako biste izbegli eventualne baksuzne i neprijatne momente.

– Nož, bodež, britva, igla, šilo… Bilo da su ukrasni predmeti ili retke kolekcionarske stvari ne poklanjaju se nikad onome s kim želite da očuvate prijateljske odnose. Poklanjanje ovih predmeta kod našeg naroda, kroz izvesno vreme, izaziva svađu i prekid odnosa. I kod suseda u Crnoj Gori poštuje se ovaj običaj. Oni, pak, smatraju da će onome ko pokloni nož izaći junaštvo iz kuće.

A u kojim se to situacijama i periodima tokom godina ništa nikom ne daruje:

– Ne poklanja se i ne daje se u zajam jelo ili piće koje želimo da odnesemo za pokoj duše umrlima, jer se tako smatra da se pokojnik zbog ovog čina „prevrće u grobu“.

– Seljaci ne poklanjaju nikad nikome bilo šta iz kuće onog dana kada izlaze na njivu prvi put u godini da zaseju žito. Čak se tog dana strogo ne sme ništa izneti iz kuće.

– Ne smeju se poklanjati još ikone, kolevka koje domaćini sami treba da nabave, a kod naših starih nije smeo biti poklonjen ni pepeo sa ognjišta.

– Verige, lanac, sindžir, metalne ili od drugog materijala načinjene karike. Nekad su visile iznad ognjišta. O njih se kačila posuda – kotlić u kojoj se kuvala hrana. Danas se koristi uglavnom za pripremu jela u prirodi. Pošto su građene od međusobno povezanih karika – alki, u neprekinutom čvrstom nizu, kao takve simbolizuju jedinstvo, snagu, zajedništvo, ali i onu snagu kojom se neko lišava slobode. Zato nikada ne valja poklanjati niti pozajmljivati bilo kakve lance i karike.

– Ne poklanja se, takođe ni upaljač momku ili prijatelju jer se tako smatra da će izazvati međusobnu svađu, konflikte, pa čak i raskid odnosa.

Šta se može desiti ako nekome poklonite sat, maramice, novac:

– Maramice takođe, jer je i danas mnogo sujevernih koji će pomisliti da im time želite neku nesreću.

– Postoji staro verovanje da ako devojka kupi momku sat, ili on njoj, počeće da otkucava čas njihovog rastanka.

– Jedno od osnovnih pravila je da se ne poklanja novac ili novčani bonovi. Međutim, danas je ustaljen običaj da se umesto poklona predaje poklon-čestitka sa novcem, odnosno da se u nekoj prodavnici uplati određena svota za koju će darivana osoba moći da izabere ono što želi.

Kod poklanjanja cveća, pak, postoji izvestan bonton, ali i pravila pri odabiru vrste cveća i njegove boje.

Cveće se nosi u papiru ili celofanu samo do vrata stana, a domaćici se predaje odmotano — poklanjate cveće, a ne paket. Ženama cveće predaje muškarac. Običaj je da se poklanja neparan broj cvetova, jer se paran nosi na groblje. To ne važi za bukete od sitnog cveća. Izbegavajte poklanjanje hortenzija, hrizantema i ljiljana, jer se to cveće takođe obično nosi na groblje.

Iz istog razloga nikada ne kupujte i ne poklanjajte veštačko cveće. Veruje se i da određena boja cveća ima određeno značenje (crvena — ljubav, bela — nevinost, žuta — ljubomora i tome slično).

