Ove proizvode nikada ne kupujte na sniženju, evo i zašto…

Kad je u toku sniženje, obično se ono odnosi na proizvode kojima uskoro ističe rok trajanja, zbog čega bi trebalo da obratite pažnju ako ih kupujete. Osim proizvoda kojima ističe rok trajanja, na popustima su često stvari koje su oštećene ili proizvodi sa oštećenom ambalažom. Zbog toga najpre pažljivo pogledajte do kada određeni proizvod važi ili da li ima neke nedostatke.

Hrana za bebe

Ako je cena izrazito niska, najverovatnije rok trajanja proizvoda samo što nije istekao. Iako ne treba da brinete zbog toga da li je teglica sa hranom za bebe bezbedna, imajte na umu da vaše dete najverovatnije neće dobiti onoliko hranljivih materija koliko ste se nadali da hoće, Što je rok trajanja bliži isteku, to je hranljivih materija u proizvodu manje.

Konzervisana hrana

Iako konzervisana hrana poput pašteta i ribe ima veoma dug rok trajanja, morate imati na umu da je ipak u pitanju hrana. To znači da nije isključeno da se zbog dejstva različitih faktora hrana pokvari i pre roka. Razlog naduvenosti konzerve jeste bakterija Clostridium botulinum, bacil koji može dovesti do opasnih posledica. Ova bakterija izaziva botulizam, trovanje koje dovodi do gastroinstetinalnih smetnji i nervnih i sekretornih poremećaja.

Začini

Ako dugo čuvate začine kod kuće, imajte na umu da bi trebalo da ih zamenite jednom godišnje jer vremenom gube na kvalittu i ukusu, kao i na svojim hranljvim sastojcima. Kada ih kupujete, a naročito kada su na velikom sniženju, obavezno proverite kada im ističe rok trajanja i odaberite onaj koji će trajati najduže.

Kondomi

I prezervativi, kao i drugi proizvodi, imaju svoj rok trajanja. Obično je on od jedne do pet godina, u zavisnosti od materijala od kojeg je napravljen i uslovima u kojima je skladišten. Kondomi od lateksa bez spermicida traju do pet godina, kao i oni od poliuretana bez spermicida, dok tri godine traju prezervativi od lateksa i poliuretana sa spermicidom, dok oni od jagnjeće kože imaju rok trajanja od samo godinu dana.

Proizvodi za šminkanje

Vodite računa kad su u pitanju proizvodi za šminkanje jer mogu dovesti do različitih iritacija i problema sa kožom. Šminka može da izazove alergijske reakcije i iritacije čak i ako vam nije poznato da imate bilo kakve alergije. Činjenica je da retko kada proveravamo rok trajanja šminkerskih proizvoda, ali bi to svakako trebalo da radimo, pogotovo ako nameravamo da kupimo prozvod na sniženju.

