Ove stvari možda imate u kući, a nemate pojma koliko vrede

Živimo u vremenima kad se sve baca. Odlične albume trpamo u dosadne foldere. Svake dve godine menjamo mobilne telefone. Najbolji televizor koji smo upravo kupili postao je „stara roba“ u trenutku kad smo ga dovezli do kuće.

Kao da ništa više nema vrednost. Ali stvari iz vremena kada nije bilo tako danas vrede još više, a naši tavani, podrumi i garaže možda su zlatni rudnici koji kriju dragocene tajne.

Ovo su samo neke od njih.

Ako nekim slučajem u očevoj kolekciji zateknete ploču „Diamond Dogs“ Dejvida Bouvija, proverite o kojem je izdanju reč. Naime, kad se album prvi put pojavio 1974., omot ploče prikazivao je Bouvija sa psećom donjom polovinom tela. Međutim, prva izdanja prikazivala su i genitalije, što je RCA cenzurisao na kasnijim izdanjima.

U slučaju da imate eksplicitnog Bouvija, možda na eBayu možete uzeti ozbiljan novac jer jedan od primeraka 2003. prodat je za skoro 3.000 evra.

Videoigre za stare konzole i danas postižu velike cene kod kolekcionara koji su spremni iskeširati i preko 100.000 dinara za neke od ovih retro rariteta.

Super Mario RPG, Mega Man X3, Harvest Moon ili Chrono Trigger postižu cene od 400 do 600 dolara, a Little Samson za originalni Nintendo zna da dostigne i cene koje prelaze 1000 dolara.

Nekada ih je imao svaki klinac, ali danas su na ceni. Naime, ne postižu sve stare karte visoke cene, ali postoje neke izuzetno retke koje kolekcionari žele da nabave i spremni su da za njih izdvoje ozbiljan novac.

Na primer, holografski Charizard prodat je za 10.000 evra, a to stvarno nije mali iznos. Naravno, stručnjaci prvo moraju da provere i procene karte, ali to je realno očekivati.

Možda stoji negde na ormaru, a možda u garaži i smatrate da je potpuno bezvredna, ali stari pisaće mašine ponekad postižu neverovatne cene. U zavisnosti od modela i starosti, na eBayu ponekad postižu cene do 600 dolara.

Treba spomenuti i to da nije dovoljno da u kući samo imate staru pisaću mašinu već da je i funkcionalan. Doduše, možda imate mašinu koja nikog ne zanima, ali ponekad je dobro proveriti. Mogli biste se iznenaditi.

Klinci koji su odrastali u osamdesetima verovatno se sjećaju figurica He-Mana s kojima smo obožavali da se igramo. Iako je u ovakvim slučajevima najčešće važno da igračka nije izvađena iz kutije, ponekad postoje i situacije kada se sasvim dobra cena postiže i u slučajevima raspakovanih igračaka.

He-Man s opremom i Borbenim mačkom ponekad postiže cenu od 40-ak evra, ali ako uz sve to imate i njegovu ekipu ili Skeletora, cena zna da se popne i do nekoliko desetina hiljada dinara.

