Ove stvari privlače glodare i bube u vaš dom

Mnoštvo stvari u vašoj kući privlači bube i glodare. Štetočine i ljude privlače iste stvari: jednostavan obrok, prikladan izvor vode i prijatno mesto za razmnožavanje. Prečesto pronalaze stvari pogodne za život u našim domovima. Odlaganje popravki i loše održavanje životnog prostora i okruženja brzo postaju otvorena pozivnica za ulazak najrazličitijih štetočina.

Nakon što jednom dođu, potrebno je samo malo ‘hrane i vode’ da ih uverite da ostanu, a ti glodari ili insekti uzrokuju nezamislivo mnogo štete i problema. Izbegnite troškove i gnjavažu u rešavanju štete od štetočina tako što ćete sprečiti njihovu pojavu na prvom mestu.

Mokri podrum

Podrum koji prokišnjava više je od obične neprijatnosti. Voda koja se skuplja privlači sve vrste štetočina, uključujući bube, glodare, zmije i druga neželjena stvorenja. Voda u podrumu takođe povećava vlažnost vazduha što može dovesti do opasnih strukturnih oštećenja uzrokovanih termitima i gljivicama. Kako bi vaš podrum bio suv, proverite nivelaciju i odvodne kanale oko vaše kuće kako biste bili sigurni da kišnica odvodi od temelja, a ne prema njemu. Obavezno se pozabavite drugim potencijalnim izvorima propuštanja, uključujući prozore i pumpe za odvod vode, kako se pojave problemi.

Začepljeni oluci za kišu

Začepljeni oluci za kišu omogućuju nakupljanje vlage blizu linije krova. Osim strukturalnih problema, začepljeni oluci pružaju izvor vode za razmnožavanje insekata i zmija. Sprečite stvorenja da se skupe u vašim olucima tako što ćete ih očistiti u proleće i nakon opadanja lišća u jesen. Ugradnja štitnika za oluke takođe može pomoći.

Visoka vlažnost

Dosadni insekti poput na primer bubašvaba vole vlažna mesta. Cevi koje propuštaju, spori odvodi pa čak i kupatila s lošom ventilacijom idealni su uslovi za njih. Brzo rešite popravke na ovim problematičnim područjima i razmislite o pokretanju odvlaživača vazduha u tim zonama, ili ćete se možda morati suočiti s nekim jezivim gmizavcima.

Otpad i recikliranje

Nije tajna da ostaci hrane u kantama za smeće privlače bube i glodare. Izbegnite to propisnim pakovanjem i zatvaranjem smeća i prikladnim skladištenjem. Svakako isperite materijale koji se mogu reciklirati kao i samu kantu za smeće.

Loše održavan okolina

Visoka trava i obraslo grmlje daju zaklon glodarima, insektima i drugim stvorenjima koja nisu dobrodošla u kući. Iako ove životinje mogu slobodno da lutaju gde žele, možete ih držati izvan kuće tako što ćete redovno održavati travnjak i ne saditi grmlje i drveće uz samu kuću.

Prljavi roštilj

Kuvanje i obedovanje na otvorenom privlači mrave, muve i ose, ali masnoća i ostaci hrane koji su ostali na roštilju nakon kuvanja mogu doneti još više štetočina, uključujući miševe i pacove. Kad piknik završi, ne zaboravite da očistite spoljašnji prostor za jelo i kuvanje.

Prljavo posuđe

Svaki sitni ostatak hrane pozivnica je bubama i glodarima, a prljavo posuđe pravi je bife bar za sve vrste štetočina. Čuvajte svoju kuhinju od nezvanih gostiju svih vrsta pranjem suđa nakon svakog obroka. Obrišite pultove, ploče za kuvanje i sudopere.

Namirnice na kuhinjskim pultovima

Neki namirnice se bolje čuvaju kada nisu u frižideru, ali loša vest je da čuvanje zrelog voća na pultu može privući vinske mušice. Kako biste smanjili rizik od muva, nemojte dopustiti da voće stoji predugo pre nego što ga pojedete, i bacite ostatke i kore nakon svakog obroka. Ako ne možete pojesti svoje sveže proizvode na vreme, razmislite o njihovom zamrzavanju za upotrebu u smoothiejima ili pečenim proizvodima.

‘Praznine, otvori i rupe’ oko kuće

Mišu je potreban vrlo mali otvor da uđe u vaš dom. Rupe ili praznine ispod vrata su lake ulazne tačke. Pregledajte sporedne otvore na svojoj kući najmanje dva puta godišnje.

Oštećenje krova

Vaše potkrovlje je sjajno mesto za podizanje porodice – za veverice, šišmiše i miševe iz susedstva. Životinje privlači toplota i zaštita koju pružaju naše kuće. Kako ulaze? Moguće ulazne tačke uključuju rupe ili nedostajuće daske, praznine, otvori bez paravana i slično. Najbolji način da životinje držite vani je provera ovih područja svake godine i održavanje vašeg krova u dobrom stanju.

Prozorske mrežice

Mrežice za prozore izmišljene su kako bi sprečili ulazak buba u kuću, ali ako imaju rupe, ne mogu da obavljaju svoj posao. Svake godine proverite sve prozore i mrežice u domaćinstvu i po potrebi ih popravljajte ili zamenite.

Kućni ljubimci

Psi i mačke mogu biti zaštićeni od buva i krpelja preventivnim lekovima ili ogrlicama, ali to ne znači da neće unositi bube u kuću. Kućni ljubimci mogu biti pokretači problema sa štetočinama. Pratite dolaske i odlaske svojih ljubimaca i pregledajte ih kada uđu unutra kako biste sprečili nepoželjne goste na vratima.

Svetla na tremu i izvan kuće

Tradicionalno svetlo na tremu ostavljeno upaljeno samo sat vremena nakon sumraka privlači hiljade insekata svih vrsta, a ako otvorite i vrata te se bube lako mogu preseliti u kuću. Bolje rešenje je ugradnja sigurnosne rasvete osetljive na pokret, dalje od kuće. Svetlo se uključuje kada je potrebno, a ostaje isključeno ostatak vremena, potencijalno čuvajući nevolje i insekte podalje.

Pukotine temelja

Čak i najmanja pukotina može lako postati ulaz za insekte u vaš dom, a veće pukotine mogu čak omogućiti dovoljno prostora i za glodare da uđu unutra. Svake godine pregledajte zidove i rešavajte popravke prema potrebi.

Otvorena garažna ili podrumska vrata

Garaže i podrume koristimo kao skladišne ​​prostore, radionice, ateljee i šupe, ali ih štetočine koriste kao topao i ugodan dom. Ovi nepoželjni gosti često pronađu put unutra kada vlasnici kuća ostavljaju otvorena vrata satima. Ovakvi prostori su izvanredne ulazne tačke za sve vrste stvorenja. Uvek zatvorite garažna i podrumska vrata kada ne moraju da budu otvorena.

Otvori za cevi i kablove

Postoji mnogo malih otvora u temeljima, zidovima i krovu svake kuće kroz koje mogu proći razni vodovi – telefon, kabel, optička vlakna, klima uređaj i gas. Pregledajte i zatvorite ove rupe silikonskom brtvom kako biste uklonili ulaze za štetočine.

Nepokriveni dimnjaci

Miševi, veverice, ptice i druga stvorenja lako mogu ući u dom kroz vaš dimnjak, stoga ga obavezno zatvorite kada nije u upotrebi. Ugradite kapu za dimnjak prekrivenu mrežicom i pregledajte je svakog proleća i jeseni kako biste bili sigurni da je na mestu i netaknuta.

Nered

Neorganizovani nered teško je očistiti od prašine, a stvara i skrovišta za mala stvorenja. Knjige i papiri nagomilani na radnom stolu poziv su za razne malene štetočine. Nasumične kutije stvari na tavanu ili podrumu pozivaju pacove i druge male životinje da se ugnezde. Držite papire uredno složene, čistite redovno prašinu i rešite se neiskorišćenih stvari.

Oštećenje od vode

Čak i nakon što popravite curenje, uticaj oštećenja vode tu ne završava. Oslabljeni materijali postaju izvor hrane za termite i druge insekte koji se hrane i stvaraju propadanje. Popravite područja oštećena vodom odmah nakon njihovog otkrivanja kako biste odbili ove male razarače.

Drva za ogrev

Složena drva za ogrev privlače razne bube, a mogu čak privući i glodare. Kako biste to izbegli nikada ne odlažite drva za ogrev u zatvorenom prostoru, čak ni na nekoliko sati. Drva za ogrev je najbolje skladištiti na otvorenom.

Seme ptica i hrana za kućne ljubimce

Hrana za kućne ljubimce i ptice može uzrokovati navalu glodara na mestima skladištenja i hranjenja. Miševi i pacovi lako će nanjušiti loše skladištenu, prolivenu ili nepojedenu hranu koja je ostala u posudama za hranu. Kako biste ovo sprečili, čuvajte hranu za kućne ljubimce i seme za ptice u dobro zatvorenim posudama. Hranite ljubimce u zatvorenom prostoru u redovno vreme i ne ostavljajte hranu napolju ceo dan. Uklonite nepojedenu hranu kada prestanu da jedu i odmah očistite prosutu hranu. Ptice hranite udaljeno najmanje 50 metara od kuće i pometite prosuto seme.

Sobne biljke

Sobne biljke ‘daju život’ unutrašnjem prostoru, ali nažalost mogu privući i razne štetočine. Mnoge sobne biljke privlače lisne vaši, što se može činiti izolovanim problemom, ali lisne vaši zauzvrat privlače mrave. To je zato što proizvode slatku materiju koju mravi vole. Ako primetite mrave oko svojih sobnih biljaka, problem može biti zaraza lisnim vašima. Uklonite ih prskanjem biljaka rastvorom od jednog litra vode s nekoliko kašičica sapuna ili upotrebite prirodni insekticid.

Sijalice hladnih tonova

Znamo da mnoge bube privlači svetlost, ali pokazalo se da su im određene nijanse u spektru boja primamljivije od drugih. Mnogi insekti mogu da vide samo tri boje (ultraljubičasta, plava i zelena), zbog čega ih prirodno privlači svetlo hladnih tonova. Mnoge LED sijalice emituju hladno, belo svetlo i treba ih izbegavati ako su leteći insekti problem u vašem domu. Umesto toga, odlučite se za bilo koju sijalicu s oznakom toplih tonova.

Prljava posteljina

Koliko god to bilo neprijatno, svake noći dok spavamo znojimo se, ispuštamo telesne tečnosti i gubimo male količine kože i kose. Te se tvari nakupljaju na našoj posteljini, što dovodi do razvoja bakterija, a to zauzvrat privlači bube i štetočine. Kako biste to sprečili, važno je redovno prati posteljinu. Preporučuje se pranje posteljine jednom nedeljno kako bi se izbeglo nakupljanje klica i bakterija.

Kartonske kutije

Dobro je poznata činjenica da termiti konzumiraju drvo, ali privlači ih i karton. Kao i drvo, karton sadrži celulozu, koja privlači ove štetočine. Kako biste sprečili najezdu termitima, izbegavajte dugotrajno držanje kartonskih kutija u svom domu, naročito onih napunjenih hranom ili biljnim materijalima. Umesto toga, odlučite se za plastične kante za skladištenje, koje čuvaju sadržaj od štetočina.

Alkohol

Mnogi od nas vole da se opuste uz pivo ili čašu vina, ali to može dovesti nepozvane goste na vašu zabavu. Alkoholna pića sadrže šećere, što ih čini neverovatno privlačnima za niz različitih insekata. Uvek zatvorite otvorene flaše vina i ne ostavljajte čaše preko noći. Ako pravite sopstveno vino ili pivo, pobrinite se da vaš radni prostor bude pomno očišćen i da se sve kapanja ili prolivanja očiste ubrzo nakon što se pojave.

Prljavi odvodi

Ako ne čistite odvode redovno, možete privući štetočine, jer ih privlače ostaci hrane. Kućne odvode najbolje je čistiti svake dve nedelje tako da u njih ulijete mešavinu sode bikarbone i sirćeta, a zatim isperete odvod ključalom vodom. To bi trebalo da očisti i dezinfikuje područje, čineći ga mnogo manje privlačnim za muve, prenosi MSN.

