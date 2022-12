Ove trikove koriste TRGOVCI da bismo POTROŠILI VIŠE, a mi UVEK NASEDNEMO!

Supermarketi i prodavnice imaju bezbroj trikova pomoću kojih vas navode da potrošite više novca. I sami ste se bezbroj puta zapitali zašto i kako ste iz kupovine došli sa mnogo većim iznosom potrošenog novca nego što je to bilo planirano. Postoje mnoge cake, od iluzija u popustima do prozora koji ne postoje ni u jednom supermarketu. Jedno od glavnih pravila koje se primenjuje jeste da skuplji artikli budu na policama tačno u visini očiju. Tu su i cene koje se završavaju na 99, a predstavljaju klasičnu optičku varku. Čitamo sleva nadesno i obično zanemarimo taj čuveni broj 99. Ipak, da li ste znali da se određeni delovi sa hranom nalaze na samom ulazu u prodavnicu takođe sa razlogom?

Kada ulazite u prodavnicu, teško je da propustite priliku da u svoju korpu stavite voće i povrće. Šarenolike boje privlače, a blistaju od vode koja ih čini svežima.

„Svaki odeljak s proizvodima ima tendenciju da bude teatralno osvetljen, tako da sve izgleda bolje u radnji nego kada to donesete kući. Gotovo svaki supermarket zna da ćete kupovati više ako mogu da pokrenu vaše žlezde koje luče pljuvačku na rad“, rekao je Pako Anderhil, autor knjige „Why We Buy: The Science of Shopping“ još 2010. godine.

Takođe, pekarski deo je blizu ulaza sa razlogom. Kada uzmete krastavce, jabuke i ostale zdrave opcije, možda ćete imati osećaj da slobodno možete da se častite i opcijom koja nije zdrava. Zasto često zastanete, razgledate peciva i želite da isprobate nešto što niste do tada. Svi supermarketi imaju isti cilj – metode kojima će vas naterati da pokrijete što je više odeljaka moguće.

Mlečni proizvodi se nalaze u poslednjem delu objekta, jer oni čine sastavni deo maltene svačije ishrane. Na taj način, potrošači moraju da prođu kroz ceo objekat kako bi kupili mleko, jaja, maslac ili bilo koji drugi osnovni mlečni proizvod. Dok se taj put prolazi, nesvesno vidite gomilu stvari koje vam verovatno nisu ni potrebne, ali strpate ih u korpu, apsolutno ne razmišljajući.

