Ovih 10 namirnica su dobre i nakon isteka roka trajanja, nemojte odmah da ih bacate

Postoje neke vrste namirnica koje su potpuno bezbedne za konzumaciju i nakon što je prošao rok koji piše na pakovanju. Svakako ne savetujemo da idete u ekstrem, ali par dana neće da vam škodi.

Ovo su samo neke od namirnica koje ne trebate da bacate nakon što im je istekao rok jer su upotrebljive još neko vreme.

Čips

Retko kad se u domu kesa čipsa zadrži duže od nedelju dana, a kamoli više. Ali, ukoliko je negde zapala neka kesa koju su vaši ukućani zaboravili ili ste je sakrili i od sebe samih, čips će biti dobar i par meseci nakon isteka roka ukoliko kesa nije tvorena. Ako otvorite kesu, trajaće vam par nedelja, ali obavezno isterajte sav vazduh iz kese.

Sir

Zato što sir ima svoj jedinstveni miris, nemojte da vas on vodi u određivanju da li je sir dobar ili ne. Sem kedra i parmezana, bacite sir koji je buđav. Kedar može da stoji i do 2 meseca od isteka roka ukoliko je neotvoren, a do 6 nedelja ukoliko je pakovanje otvoreno. Parmezan je dobar još 4 meseca ako stoji u frižideru, ali i duže ukoliko ga zamrznete.

Jaja

Obično se oslanjamo na miris kako bismo proverili da li su jaja u redu, ali kada rok istekne poslužite se jednim trikom. Stavite jaje u čašu vode, pa ako potone znači da je u redu. Obično su jaja ispravna 3 do 4 nedelje od isteka roka.

Žitarice

Potrudite se da jednom kada otvorite kutiju pojedete ubrzo pahuljice. Ukoliko to ne uradite sipajte ih u posudu sa vakumskim zatvaranjem gde mogu da stoje i do 6 meseci.

Jogurt

Proverite obavezno da se nije stvorila buđ u vašem jogurtu, ali možete da ga koristite nedelju dana do dve nakon isteka roka ukoliko pakovanje nije otvarano.

Čokolada

Čokoladu koja je stajala na sobnoj temperaturi možete da jedete i 4 meseca nakon isteka roka, a onu koja je stajala u frižideru i do 6 meseci. Belina koju na njoj vidite je ili od šećera ili od masti koje kristalizuju.

Hleb

Hleb koji ste kupili može da bude dobar do nedelju dana, a ako ga zamrznete i do 6 meseci.

Smrznuti proizvodi

Voće i povrće koje ste stavili u zamrzivač možete da koristite i do 10 meseci od datuma naznačenog na pakovanju.

Čaj

Suvi čaj možete da čuvate u frižideru, a nakon isteka roka on će biti dobar za upotrebu još 6 do 12 meseci. Ukoliko ga čuvate zaleđenog, trajaće vam i do 2 godine.

Namazi i začini

Kikiriki puter je dobar do godinu dana nakon isteka roka bilo da ga držite u frižideru ili ne. Otvorene tegle džema u frižideru mogu da stoje i 9 do 12 meseci nakon isteka roka. Ukoliko koristite kečap i majonez, oni su u redu do godinu dana nakon isteka roka. Senf može da traje i duže samo ukoliko nije otvoren.

