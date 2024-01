Ovih 10 stvari rade žene skandinavskih zemalja da bi bile srećne, oduševiće vas trik sa kuvanjem

Žene iz skandinavskih zemalja su poznate po snazi, prirodnoj lepoti, ali i tome što su zadovoljne životom. Za njihov srećan život i uspeh na svim poljima zaslužni su određeni principi koje prate i zahvaljujući kojima su ispunjene.

Ovo su najvažniji saveti Skandinavki za sreću.

1. Preuzimaju inicijativu

Skandinavke su veoma preduzimljive. Uvek se bore za bolje pozicije na poslu, spremne su da se takmiče sa drugima i pokažu sve kvalitete. To ne važi samo za poslovne prilike. One su spremne da učine prvi korak kada su romantične veze u pitanju. Često prve pošalju poruku ili pozovu na sastanak, veoma su pristupačne i otvorene za razgovor o vezi ili braku. Skandinavke imaju visok nivo samopouzdanja i to im u velikoj meri pomaže da postignu uspeh i sreću na poslovnom i ljubavnom planu.

2. Nisu tipične domaćice

Obaveze u kući su podjednako podeljene na oba partnera i zato se ne dešava da žene provedu čitav dan u kuhinji, dok njihov suprug gleda utakmicu. Očevi su angažovani oko dece isto koliko i majke i zato žene mogu lakše da se posvete profesionalnoj karijeri ili drugim stvarima koje ih čine srećnim.

3. Ne stide se svojih godina

Većina skandinavskih žena ne odlazi na plastične operacije ili na slične tretmane podmlađivanja. Mnoge ne farbaju kosu kada posedi i ne koriste šminku. Veruju da svaka faza u životu ima svoje prednosti i mane i da treba maksimalno uživati u svakom uzrastu. Starije žene iz Danske smatraju se najsrećnijim u Evropi. Naučnici objašnjavaju da one vremenom shvataju šta ih čini srećnim i pokušavaju da žive u skladu sa tim svakoga dana.

4. Ne prate modne trendove

Skandinavke ne vole da troše ni vreme ni novac na česte kupovine i ne prate modne trendove. Biraju kvalitetne komade koji uvek dobro izgledaju, a ne one koji su aktuelni tokom jedne sezone. Najčešće se odlučuju za prirodne materijale, koji su neretko skupi, ali vrede, jer ih nose prilično dugo.

5. Ne kuvaju mnogo

Žene iz ovih krajeva ne kuvaju mnogo i često zamenjuju složene obroke sendvičima koje spremaju vrlo brzo. Takođe, to ne zahteva dodatno vreme za podgrevanje ili za pranje sudova, pa ostatak pauze za ručak mogu da iskoriste za odmor ili druge zanimljive stvari. Većina Norvežana jede sendvič za doručak, sendvič za ručak i jednostavno spremljenu ribu sa krompirom za večeru.

6. Ne drame previše

Skandinavke gotovo nikada ne prave „scene“ i trude se da rešavaju sukobe mirnim razgovorima, a ne da dodatno drame. Tako čuvaju nerve i ostaju staložene. Ipak, ponekad zbog toga izgledaju hladno i rezervisano, kao da kriju prave emocije i osećanja.

7. Oblače se u skladu sa vremenom

Žene sa ovog prostora ne stavljaju modu ispred praktičnosti. Udobnost im je uvek na prvom mestu i ne biraju kombinaciju koja lepo izgleda, ako se u njoj ne osećaju prijatno ili ako nije u skladu sa vremenskim prilikama. One vole komfornu i toplu odeću, vunene kapute, glomazne džempere i velike šalove.

8. Ne treniraju samo zato što „tako treba“

U nordijskim zemljama je važno da se ne iscrpljujete vežbanjem i da ne odlazite u teretanu ako vam to ne pričinjava zadovoljstvo. Bolje je da pronađete sport u kom uživate i da na treninge odlazite sa voljom. Skandinavke često biraju šetnju ili planinarenje umesto treninga u teretani, kao i popularno nordijsko hodanje, koje pored brojnih benefita za zdravlje, u velikoj meri poboljšava i raspoloženje.

9. Ne nose raskošan nakit

Skandinavke izbegavaju da nose glomazno prstenje, narukvice ili minđuše. Nakit im je najčešće minimalistički, a jedan isti par minđuša, na primer, mogu da nose i po nekoliko godina. Za veridbu, tradicionalno, odlaze sa partnerom da zajedno odaberu prstenje koje je jednostavno. Krupno drago kamenje ne privlači žene sa ovih prostora.

10. Ne udaju se samo da bi ispunile očekivanja

Žene iz skandinavskih zemalja izuzetno cene slobodu i zadovoljne su ako su same ili žive sa partnerom bez bračnih obaveza. Ne udaju se samo zato što se to od njih očekuje, već kreiraju život u skladu sa sopstvenim shvatanjima. Švedska vlada dosta ulaže u povećanje nataliteta i pomaže samohranim majkama i očevima.

