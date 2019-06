Ovih 5 navika PROMENIĆE vaš život nabolje

Jedina konstantna stvar u našim životima je promena. Ne možemo izbeći promenu i što joj se više opiremo, teži nam je život. Okruženi smo promenama i to je stvar koja ima najveći uticaj na naše živote. Uzaludno je opirati joj se, jer promena vas stigne u nekom trenutku života, baci pred vas izazov, i prisili vas da razmišljate kakav vam je život, piše Espresso.

Promena može doći kao rezultat neke krize, našeg izbora ili pukim slučajem. U svakoj od takvih prilika, suočeni smo sa izborom – da li se promeniti ili ne? Naučnici veruju da je uvek bolje napraviti promene u svom životu kada vi to odlučite nego kada ste primorani. Odugovlačenje sa promenama se događa kada su naši ciljevi veći od naše energije, našeg vremena, pa čak i naše hrabrosti. Kada gledamo nešto što na prvi pogled izgleda kao nepremostiva prepreka, najlakše je sve spremiti u „ormar“ i još se nasloniti na vrata ormara, sprečavajući promeni da izađe.

Ovih pet navika su naučno dokazane da mogu promeniti život nabolje. Mnoge od njih imaju kumulativan efekat, možete ih kombinovati međusobno, ali počnite bar s jednom.

Cenite ono što imate u životu

Stalno gledanje slika na Instagramu i oduševljavanje avanturističkim i savršeno filtriranim životom „prijatelja“ ili zatrpavanje „to-do“ listama dovodi do toga da naš mozak počne suviše razmišljati o tome šta sve nemamo, šta nam fali, a to obično završava tako da ne cenimo i ne vidimo sve ono dobro i pozitivno u svom životu. Nemojte dozvoliti da vam život prođe u divljenju tuđim životima i zanemaravanju vlastitog.

Zdrave navike

Urađene su brojne studije o dobrobitima vežbanja i zdravih navika. Koristi idu dalje od boljeg fizičkog izgleda, i ukazuju da zdravije navike čine ljude srećnijima. Takođe smanjuju rizik od depresije i pojave Alchajmerove bolesti, bez obzira na godine ili pol. Redovno doručkujte, vežbajte bar sat vremena sedmično, dovoljno spavajte, prestanite pušiti, ili ako ne možete, pređite na bolje alternative kao što su elektronske cigarete.

Ponovo se poveži sa ljudima u svom životu

Isključite se sa društvenih mreža na sedam dana i ne šaljite poruke. Ljudi misle da znaju sve što se događa u vašem životu jer vide ono to stavljate na Fejsbuk ili Instagram – pa vas retko zovu da vide kako ste ili šta radite. Pozovite dragu osobu koju niste čuli ni videli izvesno vreme. Recite da zovete samo da čujete kako su.

Naučite nešto novo

Razgovarajte s novom osobom svaki dan. Nepoznati ljudi imaju sposobnost da potpuno preokrenu vaš život. Ako ništa drugo, oni će biti najrealnije i najnepristrasnije osobe s kojma ćete razgovarati tog dana. Ili uvedite novu aktivnost u svoj život, savladajte novu veštinu. Učenje nove veštine ne samo da vežba mozak, održavajući ga mladim, nego i izgrađuje vaše samopouzdanje. Upoznaćete nove ljude, a ko zna, možda nova veština dovede i do toga da promenite posao za neki mnogo bolji.

Eliminacija

Razmislite o svim stvarima u životu koje su vam važne – potrebne – a sve ostalo eliminišite. Ovaj sistem pomaže da pojednostavite svoj život i sagledate na šta se trebate fokusirati. Ovo možete primeniti na bilo koji deo života, profesionalni ili lični. Sam čin oslobađanja od stvari će vam pomoći da se ne samo fokusirate na važne stvari, nego i da izgradite život koji želite.

Ova promena bi se mogla sažeti u jednostavno: što više dajete, više dobijate. Neurolozi su dokazali da samo obećanje da će neko biti nesebičniji može podstaći takve promene u mozgu koje će nas učiniti srećnijima.

Bilo bi dobro kada bi imali kristalnu kuglu, pa da vidimo da li će promene zaista doneti toliko dobra u naš život, i to odmah. Promene neće doći preko noći, nemojte to očekivati. Možda vi to ne vidite odmah, ali svaki dan koji provedete uvodeći promene nabolje u svoj život će se isplatiti.

Nemojte doći u situaciju da razmišljate o prošlosti i vidite šta ste sve propustili jer vas je bilo strah početi sa promenama. Verujte u sebe, pa će onda i drugi verovati u vas. I zato, nemojte čekati da vas okolnosti primoraju na promenu, vi budite inicijator promena.

Postanite osoba koja želite biti.