Ovih 6 osobina imaju DOBRI ljudi, imate li ih vi?

Epidemija depresije koja zahvata svet pre svega dolazi iz nepriznavanja vrednosti u sadašnjem trenutku i nedostatka zahvalnosti za sve u životu

Danas svuda možemo da pročitamo savete kako da prepoznamo loše ljude, manipulatore, kako da nas niko ne ponizi, ali sve se to zapravo, očigledno, najviše vrti oko drugih ljudi.

Zašto nas retko ko savetuje najvažnije – kako da radimo na sebi i kako da postanemo bolji čovek?

Sledeće kvalitete svaka osoba treba da razvija i neguje:

1. Integritet

Najvažniji kvalitet na kojem bi mnogi trebalo da porade jeste integritet. On nam govori da li osoba može da uradi sve ono što kaže i naumi, a oni koji uvek postupaju kako su obećali kod drugih podstiču osećaj da su iskreni i sigurnost da se svi mogu pouzdati u njihovu reč. Svi mi znamo ljude koji vole puno da pričaju, ali ništa ne preduzimaju. Njima ego stoji na putu, prisiljavajući ih tako da kažu ono zbog čega će pred drugima „ispasti“ bolji. Ali, u stvarnosti, oni postupcima ne mogu da podupru izrečene tvrdnje.

2. Znatiželja

Istinska znatiželja o drugima i svetu oko nas privlači nova iskustva koja bismo inače mogli da propustimo. Jedan od preduslova za razvijanje dubljeg osećaja znatiželje je spremnost da se oslobodimo straha da će nas neko osuđivati ako kažemo ili učinimo nešto neobično ili „drugačije“. Drugi preduslov je komunikacija s drugima, čak i kad ih ne poznajemo, na primer kada sa nekim nepoznatim započnete razgovor u punom autobusu.

3. Zahvalnost

Epidemija depresije koja zahvata svet pre svega dolazi iz nepriznavanja vrednosti u sadašnjem trenutku i nedostatka zahvalnosti za sve u životu, a zbog toga je zahvalnost presudna za srećan život i za stalnu težnju da postanemo najbolja verzija samih sebe. U trenutku kada stvari poput hrane, krova nad glavom i odeće počnemo da uzimamo zdravo za gotovo, sebe počinjemo da shvatamo previše ozbiljno. Zahvalnost nam pomaže da lakše usmerimo svoju pažnju na neke neverovatne ljude, stvari i iskustva oko nas, a iskrena zahvalnost ima moć da promeni celo stanje uma, pa počinjemo više da cenimo život.

4. Saosećanje

Dalaj Lama kaže: „Saosećanje je težnja, stanje uma, koji želi da drugi budu slobodni od patnje. Ono nije pasivno – reč je o altruizmu koji aktivno nastoji da druge oslobodi patnje. Istinsko saosećanje zato mora da sadrži mudrost i ljubav. To zapravo znači: Čovek mora da razume prirodu patnje od koje želi da oslobodi druge, to je mudrost, i mora da iskusi duboku, intimnu povezanost i empatiju s drugim čulnim bićima, to je ljubav“.

5. Iskrenost

Iskrenost treba primenjivati ​​u svim sferama života, i to tako da za početak, kao najvažnije, budemo iskreni prema sebi. Biti iskren ključno je za razvoj karaktera, a svi odnosi, naročito oni intimni, zahtevaju iskrenost kao čvrst temelj. Ako počnete da govorite laži ili prikrivate ​​istinu, na kraju ćete uništiti poverenje koje ste već razvili ili tek pokušavate da ga izgradite, a jednom narušeno poverenje je teško vratiti. Biti potpuno iskren celo vreme u početku može da bude teško, jer se plašimo osude ili odbijanja, a i jer nemamo kontrolu nad tim kako će ko na istinu reagovati. A sa onim ko ne može da podnese istinu, možemo samo da saosećamo.

6. Hrabrost

Velika hrabrost je potrebna da izađemo iz svoje zone komfora i da počnemo da se borimo protiv svojih strahova. Ipak, svi posedujemo tu hrabrost potrebnu za delovanje, uprkos svim našim strahovima. Naravno, strah će se pojaviti s vremena na vreme, ali sa dovoljno hrabrosti, bez obzira na njega možemo sigurno da krenemo napred.