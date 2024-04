Ovih 6 rečenica koriste narcisi kada prebacuju krivicu na vas: Evo kako da se zaštitite od njihovog glavnog oružja

Narcisi imaju sklonost da izbegavaju odgovornost i da krivicu prebacuju na druge.Ovo se svodi na duboko ukorenjeno izbegavanje odgovornosti. Narcisi su često vešti u igri rečima i na taj način uvek prave atmosferu da su nevini, a da je neko drugi uvek kriv. Evo kako da ih prepoznate.

1) „Nisam ja kriv/a“

Kada situacija krene po zlu, poslednja stvar koju narcisi žele je da budu odgovorni. Imaju neverovatnu sposobnost da odbace odgovornost i preokrenu situaciju u trenu.

Ova fraza je njihov odbrambeni mehanizam. Omogućava im da izbegnu krivicu i prebace je na nekoga ili nešto drugo. Cilj je da se oslobode svake nepravde i zadrže svoju besprekornu sliku o sebi.

Suština je u tome što oni često koriste ovu frazu bez obzira na njihovu stvarnu umešanost u nesreću. To je klasičan potez da se izbegne odgovornost i pomeri fokus sa njihovih postupaka.

2) „Nikad to nisam rekao/a“

Poricanje je manipulativna taktika koju narcisi koriste da kontrolišu druge tako što ih nateraju da dovode u pitanje šta je zaista stvarno. I jedna od ključnih fraza koje se često koriste je: „Nikad to nisam rekao/a…“

Ova fraza je osmišljena da vas natera da posumnjate u svoje pamćenje i percepciju. Narcis poriče da kaže nešto čega se jasno sećate, stvarajući konfuziju i sumnju.

3) „To je tvoje tumačenje“

Narcisi imaju poseban način da izvrnu tuđe reči tako da se sve negativno može lako odbaciti. Kada kažu nešto uvredljivo ili problematično, a vi im na to odgovorite, njihova odbrana često dolazi u obliku „To je tvoje tumačenje…“ To je lukav način da pokažu da problem nije u njihovom ponašanju, već u vašem razumevanju ili osetljivosti.

4) „Uradio/la sam to zbog tebe“

Jedan od suptilnijih načina na koji narcisi izbegavaju odgovornost je tvrdnja da sve što su učinili jeste za vaše dobro.

Reći će stvari poput: „Učinio/la sam to za tebe…“, pretvarajući svoja nedela u nesebična dela. To je manipulativna taktika osmišljena da vas natera da se zapitate da li su njihove akcije zaista bile pogrešne. Istina je da je to samo još jedan način da zaobiđu odgovornost.

5) „Samo sam se šalio/a“

Ova fraza je možda jedna od najpodmuklijih koju koriste narcisi. Prvo vas povrede, a ona se sakriju iza rečenica u vidu samo sam se šalio/a, ostavljajući vas da se pitate da li ste previše osetljivi ili vam nedostaje smisao za humor.

Realnost je da je to njihov način da izbegnu odgovornost za svoje štetne reči ili postupke. I ključno je prepoznati ovo kao ono što jeste – manipulativna taktika za prebacivanje krivice i izbegavanje odgovornosti, piše sajt Hack Spirit.

