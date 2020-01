Ovih 6 stvari ne kupujte u second hand radnjama

Poslednjih nekoliko godina, second hand prodavnice postale su sve popularnija odredišta kad svom ormaru želimo dodati neki novi komad. Tome je zasigurno pridoneo trend sve većeg osveštavanja o zaštiti okoline, zasićenje brzom modom i prolaznim trendovima, ali i čišćenjem i slaganjem ormara koje je popularizovala Marie Kondo. Govoreći statistički, u poslednje tri godine industrija second hand odeće rasla je 21 put brže nego maloprodajna tržišta odeće, a čak 40% kupaca uzima u obzir vrednost odeće kod preprodaje, što je dvostruko veći broj u odnosu na razdoblje pre pet godina.

Kako piše msn.com, kupci vole odevne komade koji iza sebe imaju priču pa su jedinstveni, za razliku od komaad koje možemo pronaći u high street i dizajnerskim prodavnicama. Međutim, u moru odevnih komada i modnih dodataka, nije uvek jednostavno pronaći ono što tražimo pa mnogi brzo i odustanu od potrage. Upravo iz tog razloga, profesionalni stilisti savetuju da sebi postavimo sledećih nekoliko pitanja:

1. Hoće li novi odevni komad odgovarati onome što posedujem u ormaru?

2. Treba li novom odevnom komadu neke prepravke? Ako da, hoće li biti skupe?

3. Kakvu će ulogu novi odevni komad imati u mojoj garderobi?

4. Sviđa li mi se stvarno novi odevni komad?

Osim ovih pitanja, profesionalna je stilistkinja izdvojila i šest predmeta čiju bi kupovinu bilo dobro izbegavati u second hand trgovinama.

Odeća koja zahteva velike prepravke

Profesionalni stilisti kažu da kupci često postanu preuzbuđeni oko novog, unikatnog komada u ormaru da se zaborave pitati pristaje li im uopšte dobro. Bitno je pripaziti da novi komad ne odgovara samo stilu, nego da lepo pristaje i građi tela. Samim time, ne treba forsirati komade koji vam ne odgovaraju, poput cipela koje su manje za pola broja i slično. Pri kupovini novog komada, kupci često razmišljaju o tome kako će ga moći prepraviti, ali treba imati na umu da prepravke možda neće izgledati dobro kao original. Stilisti savetuju da se pre kupovine razmisli o tome kolike će biti promene, kao i koliko će one koštati pa shodno tome odluče isplati li se investirati u njega.

Odeća s mrljama ili mirisima

Ako odevni komad ili modni dodatak ima mrlje, velika je šansa da se ona neće moći odstraniti. Stilisti savetuju kupcima da pomirišu odeću ispod pazuha te da izbegavaju sve komade koji imaju mrlje ili mirise, bez obzira na to što im prodavači kažu da se mogu odstraniti.

Cipele koje zahtevaju veliki popravak

Znamo da je teško odoleti novom paru cipela, no kupujte ih samo onda kad je moguće promeniti uložak, ponajpre iz higijenskih razloga. Cipele su dobra investicija isključivo u situacijama kad savršeno pristaju stopalu i kad se u njih može staviti novi uložak kako biste ih „osvežili“. U suprotnom, preskočite kupovinu!

Luksuzni komadi kojima ne znate pozadinu

Veliki problem u svetu second handa je taj što prodavači često stave epitet vintage i ljudi ga automatski kupuju upravo zbog tog. Ipak, pre nego što investirate u dizajnerski komad, saznajte njegovu priču kako ne biste preplatili proizvod ili se osećali prevareno. Uvek možete pogledati kako se kreću cene pojedinog komada na eBayu ili stranici TheRealReal koji nude insajderski pogled na prosečne cene.

Dizajnerski artikli koji imaju „neusklađene“ uzorke ili šavove

Kad kupujete rabljeni dizajnerski komad, postoje neke stvari koje mogu upaliti alarm koji bi trebao sprečiti kupnju. Uzorci i šavovi trebaju biti usklađeni jer je, u suprotnom, velika verojatnoćat da nije reč o autentičnom dizajnerskom komadu. Uvek proverite kako izgleda original, od boja šavova pa do tkanine, osobito ako je reč o vintage komadu kako biste proverili koje su se boje i materijali tad koristili.

Dizajnerski komadi koji nemaju autentifikacijsku potvrdu

Bez obzira na to radi li se o dijamantnoj ogrlici ili duzajnerskoj torbi, izbegavajte kupovinu ako vam prodavač ne može dati autentifikacijsku potvrdu ili refundaciju ako se ispostavi da proizvod nije originalan. Velike prodavnice imaju takvu politiku da kupac dobije garanciju na proizvod, no to nije uvek slučaj u manjim prodavnicama pa se i u ovom slučaju, pre kupovine treba dobro raspitati kako biste bili sigurni da novac neće biti uzalud potrošen.