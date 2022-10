Ovih pet jela nikada ne bi trebalo da naručujete u skupljem restoranu, razlog je vrlo zanimljiv

Ako ste imate želju da potrošite malo više novca u skupom i popularnom restoranu, onda bi svakako trebalo da znate i što tamo da naručite. Svaki respektabilni i ugledni restoran ima svoj meni u kojem su razni specijaliteti i delikatese, kao i ostala jela, ali trebalo bi da svakako pripazite šta naručujete na takvim mestima.

Portal Eat This, Not That otkrio je kojih pet stvari ne bi trebalo da naručujete u skupom i cenjenom restoranu, a njima su to otkrili upravo ugledni kuvari.

Nije samo razlog slabiji kvalitet hrane, već to mogu biti i prenaduvane cene kao i neki sasvim drugi faktori.

Prva stvar koji ne bi trebalo da naručujete je sladoled. Sladoled vole valjda svi i neretko ga jedu kod kuće pa vole da se njime, provereno, zaslade i u restoranu. Međutim, ne bi trebalo.

“Sladoled na desertnom jelovniku uvek će biti precenjen”, kaže Sara Gunderson, kulinarska instruktorka na Auguste Escoffier School of Culinary Arts, koja je radila u luksuznim kuhinjama u Crawford & Son and Jolie u Reliju i u Njujorku.

Jela s tartufima

Gunderson ipak naglašava da je poželjno naručiti sladoled, ali samo ako je on iz lokalne poslastičare ili ako sam restoran nudi svoj sladoled kao specijalni desert.

Takođe, trebalo bi izbegavati nareske i sirne plate jer su kako kaže Gunderson, precenjeni.

“Najbolji način da pronađete i uživate u najboljem mesu i sirevima u svom području je da proverite lokalne pijace. Moći ćete da pronađete i podržite sjajne lokalne proizvode u kojima možete uživati ​​iznova i iznova po istoj ceni kao i to jedno iskustvo obedovanja”, rekla je kuvarica.

Veliki problem su i jela s tartufima jer ako restoran nije poznat upravo po jelima s tartufima i to u sezoni, skoro sigurno nećete dobiti jelo s pravim tartufima već s uljem ili nečim drugim što ima tek aromu tartufa, ali ne i sam tartuf u sebi. Kako Gunderson kaže, sveže tartufe ćete dobiti samo ako ih vidite narendane na vrhu vašeg jela. To je zato što će restoran želeti da vidite da koriste sveže. “Najbolji način da znate dobijate li najbolji sastojak za svoj novac je da proverite kada je sezona tartufa”, tvrdi kuvarica.

Odresci

Isto tako, mnogi uz obroke naručuju hleb, a kuvar Hesus Alvarado tvrdi da će vam većina restorana danas naplatiti porciju hleba. Uz to hleb je zasitan i bezveze će vam napuniti želudac, umesto da ga namirite onim pravim jelima.

“Nikada ne jedem hleb dok jedem u restoranima jer je ta namirnica često besplatna ili vrlo jeftina, tako da mnogi restorani imaju tendenciju da je ne pripremaju pravilno. Dodatno, gostima se može dati hleb od prethodne noći ako im je ostao”, rekao je Alvarado.

I na kraju, ako nije reč o restoranu specijalizovanom za odreske, onda bi bolje bilo i ne naručiti ga. Odresci su uglavnom najskuplji od mesnih jela, možda i uopšte na jelovniku. Gunderson tvrdi da ćete verovatno previše platiti za osrednji komad mesa i kako su oni tu uglavnom reda radi.

“Većina finih restorana nudiće odreske kako bi umirili mase, ali trebalo bi da se usredsredite na njihova craft jela. Tu kuvari zaista pokazuju svoje veštine, s primerima poput prženih svinjskih odrezaka, pačjih grudi i svežeg ulova”, tvrdi Gunderson.

