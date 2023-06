Ovih pet stvari bi trebalo da uradite pre prve jutarnje kafe

Velike su šanse da se svako jutro iz kreveta otkotrljate pravo u kuhinju po prvu šoljicu vruće kafe. Ipak, stručnjaci kažu da biste od odlaganja ovog jutarnjeg zadovoljstva mogli imati koristi, naročito ako pre kafe uradite ovih pet stvari.

Pojedite hranjiv doručak

Svaki organizam je drugačiji, ali mnogi ljudi mogu piti kafu na prazan želudac bez ikakvih posledica. Međutim, kako The New York Times ističe, neki ljudi koji ujutro prvo popiju kafu imaju veći nivo kiselosti u želucu i jednjaku, što može dovesti do refluksa.

Nensi Mičel, autorka u Assisted Livingu, kaže da je naročito važno doručkovati pre kafe ako patite od upale creva. “Upala poput gastritisa čine sluzokožu creva osetljivom na kiselu hranu”, kaže ona za Best Life, dodajući da to može uzrokovati nadutost i nelagodnost u stomaku.

Džejms Voker, klinički fizički i medicinski savetnik za Welzo, slaže se. “Konzumiranje uravnoteženog doručka pre kafe obezbeđuje bitne hranjive materije i energiju, stabilizuje nivo šećera u krvi, podržava kognitivnu funkciju i pomaže u izbegavanju potencijalne probavne nelagode koju neki pojedinci mogu doživeti na prazan želudac”, kaže on.

Popijte vode

Zahvaljujući jutarnjoj kafi često zaboravimo da se hidriramo na druge načine. I dok se kafa i drugi napici s kofeinom ubrajaju u vaš ukupni unos tečnosti, voda je najbolji način da održite visok nivo hidratacije.

“Započinjanje dana vodom pomaže da se vaše telo rehidrira nakon sna, pokreće vaš metabolizam, pomaže u probavi i sprečava dehidraciju uzrokovanu diuretičkim efektom kafe”, kaže Voker. Stručnjaci klinike Mayo kažu da bi muškarci trebalo da piju 15,5 šoljica vode dnevno, dok je ženama potrebno 11,5 šoljica vode dnevno za optimalnu hidrataciju.

Pokrenite se

Kofein se dugo povezivao s poboljšanom atletskom performansom, ali stručnjaci kažu da vežbanje pre svakodnevne šoljice kafe takođe može imati određene prednosti.

“Vežbanje pre kafe može da podstakne cirkulaciju, poveća nivo energije, poboljša raspoloženje i potencijalno poboljša efekte sagorevanja masnoće efikasnijim korišćenjem sopstvenih zaliha energije u telu”, kaže Voker.

Cesar Sauza, registrovani dijetetičar nutricionista na web stranici Health Canal, dodaje da vežbanje pre ispijanja kafe može u potpunosti eliminisati potrebu za ispijanjem kafe.

“Jutarnja fizička aktivnost podiže nivo energije i fokus za ostatak dana, tako da zamena šoljice kafe fizičkom aktivnošću može pomoći u smanjenju unosa kofeina”, kaže on za Best Life.

Operite zube

Dugo se raspravlja o tome da li je bolje prati zube pre ili nakon ispijanja kafe, ali mnogi stručnjaci kažu da je najbolje prvo oprati zube, a zatim pričekati najmanje 30 minuta pre nego što popijete prvu kafu.

“Preporučuje se pranje zuba pre ispijanja kafe kako bi se uklonili plak i bakterije, čime se smanjuje rizik od bojenja zuba uzrokovanog kafom”, objašnjava Voker. “Kratko čekanje nakon pranja zuba omogućuje da zaštitni efekti zubne paste počnu da deluju”, dodaje.

Razmislite o svojim lekovima

Ako ujutro uzimate bilo kakve lekove, trebalo bi da razgovarate sa svojim lekarom mogu li oni delovati s kafom ili kofeinom.

Linda Khoshaba, sertifikovana lekarka za naturopatsku endokrinologiju i osnivač NES-a, kaže da je ovo posebno važno kad su u pitanju lekovi koji se koriste za lečenje stanja štitne žlezde ili dijabetesa. “Na primer, levotiroksin, uobičajeni lek za hipotireozu, treba uzeti na prazan želudac, a zatim treba pričekati 30 minuta do jednog sata pre nego što pojedete ili popijete bilo što osim vode”, napominje ona.

Važno je pitati svog lekara o tome kako kofein može uticati i na druge aspekte vaše zdravstvene rutine. Na primer, “ako imate dijabetes ili neko drugo stanje koje utiče na šećer u krvi, važno je proveriti svoj nivo šećera ujutru”.

“Kofein može uticati na nivo šećera u krvi, a praćenje može pomoći u upravljanju potencijalnim efektima”, objašnjava Khoshaba, a prenosi N1.

