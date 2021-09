Ovo će vam olakšati život: Saznajte koji ste tip ličnosti

Kada je u pitanju podela tipova ličnosti na ambiverte, introverte ili ekstroverte, postoji skala. Kada saznate koji se tip ličnosti, znaćete kako da se postavljate u svakodnevnom životu, prihvatićete sebe i bićete mnogo srećniji.

Svi su različiti kada su u pitanju njihovi tipovi ličnosti. Postoji skala tipova ličnosti na introverte, ekstorverte i ambiverte. Saznajte kom tipu ličnosti dominantno pripadate i olakšajte svoj život.

Introverti

Jedan od načina da saznate da li ste introvertni tip osobe, je da primetite da li se osećate iscrpljeno u trenucima kada imate mnogo interakcije sa ljudima. Osećate li se preopterećeno, kao da iskačete iz kože? Da li se osećate bolje kada provedete malo vremena sami? Ako je tako, vi ste introvertna osoba. Introvertim ljudima je potrebno mnogo vremena za punjenje energije. Ako ste introvertni, veoma je važno da sebi date dovoljno vremena da budete sami. Ovim osobama je potrebno mnogo vremena za samoću, mnogo više nego ljudima koji su ekstrovertirani ili imaju „ambivertnu“ ličnost. Introvertna ličnost ne može da obrađuje stvari, ako nema vremena za sebe. Nećete moći da obradite ili čak da shvatite šta osećate prema nečemu, ako prethodno ne provedete neko vreme nasamo. Društvena interakcija može biti naporna za introverte. Previše komunikacije s ljudima može učiniti da se introverti oseaćaju preopterećeno, što nekima može uzrokovati i mentalne probleme.

Ekstroverti

Ekstroverti se energiziraju provodeći vreme s drugim ljudima. Ne mogu obraditi ili znati šta osećaju prema nečemu, a da ne dobiju povratnu informaciju od nekog drugog. Jedan od načina da saznate da li ste ekstrovertni je da primetite svoju energiju dok ste u blizini ljudi. Da li se osećate energično? Da li ste depresivni ili se osećate loše kada ste duže vreme sami? Ekstroverti moraju biti društveni. Ekstrovertima su potrebni drugi oko njih kako bi se „napunili“ energijom i mogli da budu sami. Ako imaju previše vremena koje provode sami, mogu pasti u depresiju i konfuziju. Oni jednostavno neće znati kojim putem da idu bez interakcije sa drugima. Dakle, veoma je važno imati mnogo društvene interakcije ako ste ekstrovertni. Svakako, ako pripadate ovom tipu ličnosti i dalje će vam biti potrbno vreme koje ćete provesti nasamo, samo ne previše vremena. Sve je u pronalaženju prave ravnoteže, u zavisnosti od toga gde se nalazite na ovoj skali.

Ambiverti

Ambivert je neko ko je tačno na sredini skale između introverta i ekstorverta. Treba im jednaka količina vremena u samoći i sa ljudima. Ovo može biti malo teže da se odredi. Ambiverti treba pažljivo da uravnoteže i vreme koje provode nasamo i društveno vreme, kako bi pravilno funkcionisali. Znati gde se nalazite na skali ličnosti je važno, ali može biti zbunjujuće. Neki ljudi misle da su jedan tip ličnosti, a zapravo su drugi. Ovo zaista može izbaciti njihov život iz ravnoteže. Obično se to dešava, jer ne shvataju koliko je ekstremna druga vrsta ličnosti, pa to ne procenjuju kako treba. Takođe, ako niste na oba kraja skale i više naginjete prema sredini, može biti zbunjujuće dešifrovati gde se tačno nalazite.Nerazumevanje sebe može izazvati mnogo anksioznosti i problema ako sebi ne nađete pravi balans.

Jednom kada znate gde se nalazite na skali introvert-ekstrovert, od vitalnog je značaja da sebi obezbedite pravu ravnotežu u načinu na koji provodite slobodno vreme. Vaša je odgovornost da prema tome struktuirate svoj život. Ako to ne učinite, to vam samo može otežati život – a kome to treba? Dati sebi pravi balans jednako je važno kao i zapamtiti da jedete. Ovo je deo vašeg genetskog sastava, pa je ključno da sebi date količinu društvene interakcije koja vam je potrebna za srećan i zdrav život! Budite ljubazni prema sebi i dajte sebi ono što vam je potrebno za funkcionisanje. Nemojte se osećati krivim ako odvojite to dodatno vreme da bude sami, ako ste introvertni, ili ono dodatno vreme sa ljudima ako ste ekstrovertni. U skladu s tim postupajte i bićete mnogo srećniji!

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.