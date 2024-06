Ovo će vam preokrenuti život: Ruski psihoterapeut otkrio 7 zlatnih pravila za sreću

Kao lekar, psihijatar Andrej Kurpatov je verovao da stanovništvo zemlje još nije spremno da reši sve svoje mentalne probleme. U tu svrhu počeo se baviti popularizacijom nauke…

Prihvatanje odgovornosti za svako učinjeno ili neučinjeno delo jedno je od ključnih pravila uspešnog života svakog čoveka. Moramo promeniti odnos prema životu, sagledati svet onakav kakav on jeste, odreknemo se iluzija i nađemo istinska rešenja. Ovako govori Andrej Kurpatov, tvorac savremenog modela psihologije i autor nekoliko desetina monografija, rukovodilac jednog od najboljih psihoterapeutskih centara u Rusiji, savetnik je Savezne skupštine Ruske Federacije za pitanja psihološke kulture i psihičkog zdravlja.

Andrej Kurpatov jedan je od najslavnijih lekara, koji su uticali u brzom razvoju i napretku psihijatrije na području Ruske Federacije. O njegovom znanju i uticaju govori i činjenica da je rešio svoj zdravstveni problem, invaliditet kada je bio vezan za krevet zbog neuroinfekcije.

Nikada ne prebacujte odgovornost za ono što vam se događa u životu na leđa drugog

– Razumem da postoji konstantno iskušenje da krivite nekofa drugog, to je možda i najlakše i time opravdavate sebe. Ali moć ćete naći onda kada budete potpuno prihvatili da ste autor svih svojih neuspeha i kreator svih svojih uspeha.

Prihvatite činjenicu da ne možete promeniti prošlost – gotovo je

– Možemo uticati samo na budućnost, a ona zavisi od toga šta radimo sada. Ne očekujte da će vaše buduće ja biti umoljivo. Morate raditi najbolje ono što možete da bi vam se budućnost smešila. Dakle, problem nije u reviziji prošlosti, nije u potrazi za krivcima, već u tome da treba da osetimo ličnu odgovornost za sopstveni život.

Odbacite iluziju da možete promeniti druge i prihvatite ih kakvi jesu

– Podsvesno, svi imamo tu naivnu iluziju da možemo nekoga promeniti. Kao rezultat toga, patimo jer ne možemo to sprovesti u delo. Samo okolnosti mogu promeniti ljude, sve ostalo je samo percepcija prevare. Dopustite drugima da budu različiti, da budu ono što jesu. U nekom trenutku, možda ćete čak početi uživati u njima.

Najvažnije u životu jeste da se naučimo da uživamo u pružanju mogućnosti drugima da se iskažu, da postignu „najbolje“ rezultate u sferi koju su izabrali. Upravo takav odnos prema drugima može, pod jedan, da nam donese pravu, opipljivu korist, a pod dva, da se pretvori u onaj gest koji će nas same podići u sopstvenim očima. I naprotiv, ulaskom u borbu za liderstvo osuđujemo sebe na osećanje nezadovoljstva. Zato i moramo da se kao vatre bojimo borbe, a ne poraza.

Ljudima smo potrebni jaki

– Nikome ne trebate kada ste slabi, umorni, kada patite ili kada ste nesrećni. Ako se ljudi pretvaraju da vas vole kada ste slabi, samo vas lažu. Nemojte podlagati takvim lažima. Jednostavno se složite sa apsolutnošću ovog pravila, izdahnite, pokušajte da se oraspoložite.

Svi naši postupci imaju posledice

– U stvari, mi uvek biramo, ne šta ćemo raditi, već što će izaći kao rezultat naših postupaka. Zato, uvek razmišljajte o posledicama. Tako će biti manje glupih stvari koje vam se događaju u životu.

Radite ono što je vama zaista važno

– Ako se pitate što je smisao života, najverovatnije ste pomalo depresivni. Ono što je najvažnije nije „smisao života“, već osećaj da živite svoj život smisleno. Radite ono što smatrate da vam je od velike važnosti. Ne zaboravite da se podsetite na to s vremena na vreme. Nemojte slepo pratiti uspeh, samo zato što većina oko vas to radi. Ako jednostavno radite ono što osećate da je važno, uspeh će vam sigurno doći.

Nemojte trošiti vreme i energiju na one kojima nije stalo do vas ili na one koji vas ne vole

– U ovom svetu, postoji mnogo ljudi kojima se sviđate i s kojima bi život bila potpuna radost. Samo nemojte biti zatvorena i sumnjičava osoba. Verujte mi, otvorenost i dobrota će vam pomoći da dobijete sve dobrobiti.

