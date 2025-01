Ovo ćete videti samo jednom u životu: 25. januara nas čeka čudesno veče kada se planete poravnaju

Da li ste spremni za kosmički događaj koji se ne viđa svaki dan? 25. januara 2025. noćno nebo će biti ispunjeno magijom dok se šest planeta „ređa“ duž ekliptike. Ljubitelji astrologije, astronomije i romantike – pripremite se, ovo će biti veče koje ćete želeti da podelite sa nekim posebnim. Šta to znači za naše odnose, energiju i život uopšte? Saznajte u nastavku.

Zamislite: izađite napolje u hladno januarsko veče, pogledajte u nebo i eto ih – planete, koje sijaju u nizu kao da su okupljene na nebeskom saboru. Venera, Mars, Jupiter, Saturn, Uran i Neptun stvoriće retku kosmičku simfoniju kojoj ćemo moći da se divimo čak i golim okom (pa, videće se skoro sve).

