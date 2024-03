Ovo je 10 navika najuspešnijih ljudi na svetu, Opra se jedne obavezno pridržava

Poznati glumac Dvejn Rok Džonson jednom je na Tviteru napisao: „Uspeh nije uvek u ‘veličini’. Radi se o doslednosti. Naporan rad donosi uspeh. Slava će doći.“ Iako uspeh može doći na različite načine, formula za njegovo postizanje je često ista – postavite ciljeve i uložite napor. Liders piše da uspeh nije definisan samo težnjom za bogatstvom, slavom ili društvenim statusom, već se gradi prema uslovima i pravilima svake osobe.

Prema njima, ovo je 10 najboljih svakodnevnih navika uspešnih ljudi koje možete da integrišete u svoju rutinu.

Svakodnevno čitanje

U knjizi Change Your Habits, Change Your Life, autor Tom Korli tvrdi da 88% bogatih ljudi provodi najmanje 30 minuta dnevno čitajući. Među strastvenim čitaocima bio je i Albert Ajnštajn, koji je osnovao knjižni klub na Olimpijskoj akademiji. Ovo pokazuje da je obogaćivanje vašeg uma siguran način da otelotvorite navike uspešnih ljudi.

Lične obaveze pre posla

Svakog dana do 8:30 Opra Vinfri šeta svoje pse, pije kafu i čita pre nego što se pripremi za jutarnju meditaciju. Posle toga vežba sat vremena, a posle ručka počinje da radi.

Iako može izgledati neobično, jutarnja rutina pre posla koja omogućava lične obaveze i aktivnosti može imati značajan uticaj na ukupnu produktivnost. Na primer, podaci iz Thrive MyEay-a pokazuju da 92% veoma uspešnih ljudi ima solidnu jutarnju rutinu i tek onda počinju da rade.

Mentalna efikasnost

Studija koju je finansirala Nacionalna naučna fondacija SAD otkrila je da vođenje dnevnika nečijih misli i osećanja povećava mentalnu efikasnost. Dnevnik nije jedini metod koji se može koristiti za postizanje jasnoće vizije, ali pokazuje da provođenje vremena u samorefleksiji omogućava značajniji tok misli.

Mnogi uspešni ljudi, kao što su Ričard Branson, J.K. Rouling i Tim Feris kažu da svakodnevno meditiraju i pišu časopise.

Više izvora prihoda

U članku za CNBC, autor knjige Navike bogatih Tom Korli tvrdi da 65% od 233 ispitana bogataša ima najmanje tri izvora prihoda. Štaviše, 45% je imalo četiri izvora prihoda, a 29% pet ili više. U takvim uslovima, kada jedan tok prihoda posustane ili se uspori, oni se mogu fokusirati na drugi izvor ili mu dati prioritet u odnosu na druge.

Dnevna vežba

Uloga svakodnevnog vežbanja ne može se potceniti u negovanju uspeha u životu, a oni koji se drže svojih svakodnevnih navika shvataju da vežbanje donosi neosporne prednosti, kao što su osećaj postignuća, podmlađivanje i poboljšane mentalne sposobnosti.

Iz tog razloga, čak i oni koji su već postigli veliki uspeh, poput Ričarda Bransona, nikada ne prave kompromise u svakodnevnom vežbanju. „Vežbanje dovodi do oslobađanja neurotransmitera koji povećavaju mentalnu snagu i poboljšavaju raspon pažnje“, kaže fiziolog Jasmin Theard u intervjuu za Piedmont Healthcare.

Organizacija vremena i truda

Dnevni planeri, organizatori i liste obaveza su oružje uspešnih ljudi. Štaviše, 63% njih se budi dok je napolju još noć, a 44% se priprema za predstojeći dan prethodne noći, prema podacima ThriveMyWay-a.

Kada su u pitanju navike veoma uspešnih ljudi, tajna leži u upravljanju vremenom. Na primer, uobičajena je navika mnogih ljudi da ujutru provedu neko vreme na svom mobilnom telefonu, dok uspešni ljudi koriste ovo vreme da, na primer, postave jasne prioritete za dan koji je pred nama.

Okružite se drugim uspešnim ljudima

Kada se družite sa ljudima istomišljenika, vi upijate njihove ideje i energiju, a oni na sličan način upijaju vašu. Na taj način jedni druge ohrabrujete i razmenjujete odgovornosti, ideje i motivacije. Ako u životu imate ljude koji vas sputavaju ili sputavaju, zamenite ih zdravijim odnosima, piše Leader.

Privlačenje uspeha pozitivnošću

Suprotno popularnom verovanju, mnogi uspešni ljudi su filantropi. Lebron Džejms je, na primer, osnovao Porodičnu fondaciju LeBron Džejms da bi pomogao rizičnoj omladini u svom rodnom gradu. Drugi primer je osnivačica Spanksa-a Sara Blakeli, koja je osnovala Spanks fondaciju za pomoć ženama.

Uspešni ljudi veruju da samo služeći drugima mogu osigurati da im se dogodi nešto pozitivno. Ovaj način razmišljanja se zove zakon privlačnosti i kaže da ako činite dobro za druge, dobro će vam se vratiti. Autor Džek Kenfild to objašnjava na sledeći način: „Zakon privlačnosti kaže da ćete to privući u svoj život na šta god da se fokusirate, o čemu razmišljate, čitate i o čemu intenzivno pričate.

Vodite računa o sebi i svom telu

Uspešni ljudi vide svoj uspeh ne samo u tome koliko dobro planiraju, koga poznaju ili čemu daju prioritet, već i u tome koliko dobro vode računa o sebi. Da bi održali energiju, razumeju važnost dobre ishrane, odmora i zdravog načina života.

U članku za Time, Arijana Hafington, suosnivač Hafington posta, kaže: „Posle godina, konačno spavam osam sati noću. Sada, umesto da se budim, osećam da moram da žurim kroz dan i sve obavim u žurbi, budim se sa radošću zbog dana koji je preda mnom.“

Pozitivnost i zahvalnost

Jedna od poslednjih glavnih navika uspešnih ljudi je da praktikuju pozitivno razmišljanje i zahvalnost. „Meditiram svaki dan. Radim to ujutru oko 10-15 minuta i mislim da je to važno jer me priprema za ostatak dana“, otkrio je svojevremeno Kobi Brajant.

I nauka podržava ovu praksu. Psihološka studija iz 2021. otkrila je snažnu korelaciju između praktikovanja zahvalnosti i povećanja nivoa sreće. Pronalaženje vremena za razmišljanje o stvarima na kojima ste zahvalni i razvoj pozitivnog načina razmišljanja su ključni za postizanje uspeha. Ako vežbate pozitivnost, imaćete više mogućnosti nego izazova.

