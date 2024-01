Ovo je bila poslednja Titova želja pred smrt, unuk otkrio dugo čuvanu tajnu

Unuk doživotnog predsednika SFRJ Joška Broz svojevremeno je otkrio javnosti neke od najvećih tajni u vezi sa njegovim dedom, čuvenim Josipom Brozom Titom.

Sa Brozom je poslednji put razgovarao u Ljubljani, pre njegove prve operacije.

– U celoj toj muci setio se da je obećao da će mi dati jedan njegov karabin i pištolj za lov. On me je pozvao kod njega i dao mi karabin i pištolj – rekao je Joška.

Kada je doživotni predsednik umro, u medijima se pronela vest da je datum smrti fingiran. Međutim, Joška je to oštro demantovao!

– Ispostavilo se da je operacija kasno urađena. Gangrena je krenula već na bubrege, onda sepsa, a zatim veštačka koma… Branko Lalević je isključio taj aparat tada. Zašto to pričaju? Taj čovek je mrtav, što ga stalno vraćamo iz groba? To su sve gluposti – dodao je Broz.

Istakao je da se svakog poslednje trenutka sa dedom seća.

– Sada pričaju da je zvao popove, govorio na stranim jezicima i pevao neke pesme kineske i japanske… Kako zvao kad je bio u komi? Ljudi, nije progovorio nijednu jedinu reč, jedino mu se, poslednje veče, to je bila subota, mrdnula desna obrva. Ja sam u nedelju ujutru krenuo za Beograd, da uzmem čiste stvari i završim neke poslove. Samo što sam došao, javili su da je umro. Ja sam samo rekao da nikome nište ne govore dok ja ne stignem. Odmah sam se vratio u Ljubljanu, ja sam ga ubacio u kovčeg, prisustvovao sam kada je taj sanduk zavaren.

Naglasio je da je pred smrt od njega zatražio da mu ispuni jednu želju!

– Stavio sam mu prsten na ruku. To je bio njegov prsten. On je to tražio. To je prsten koji je dobio od Staljina na poklon i sa njim je sahranjen. Posle se pojavila kopija takvog prstena i prodavana je po Zagrebu – zaključio je Joška!

