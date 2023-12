Ovo je dan kad umire najviše ljudi, a dva su razloga za to

Profesor sociologije Dejvid Filips ispitao je 57 miliona smrtovnica i došao do zanimljivog otkrića: ne samo da više ljudi umire u zimskim mesecima, nego je Nova godina zapravo najsmrtonosniji dan od svih.

Profesor je ponudio i nekoliko razloga zašto se to događa, ima li to veze sa samoubojstvima ili saobraćajnim nesrećama ili opijanjem tokom praznika? Odgovor je „Ne“.

„Ovaj obrazac javlja se kod svakog prirodnog uzroka smrti, ali ne i kod spoljnih uzroka poput automobilskih nesreća“, rekao je Filips u intervjuu.

Drugim rečima, povećanu smrtnost uopšteno uzrokuje bolest, i starost, a ne nesreće ili ubistva ili bilo koji drugi uzrok koji nije povezan sa zdravljem.

Filipsovo istraživanje pokazalo je neke ograničene, ali zanimljive podatke.

Kada je ograničio svojih 57 miliona smrtovnica samo na ljude koji su umrli u hitnoj službi, skokovi na Božić i Novu godinu postali su ogromni.

„Na Božić, dan nakon Božića i Novu godinu ima više smrtnih slučajeva u hitnoj službi nego bilo kojeg drugog dana u godini“, rekao je.

Njegovo istraživanje je pokazalo da to nema nikakve veze s vremenom ili s tim da ljudi više vremena provode u zatvorenom prostoru, jer su skokovi još veći u južnim državama, gde je toplije.

„Istraživanja su pokazala da ljudi odlažu odlazak u hitnu za vreme praznika jer žele da budu sa svojom porodicom“, rekao je Filips.

„U situacijama u kojima minuti ili sekunde mogu značiti razliku između života i smrti, neki ljudi mogu, recimo, da osete boli u prsima na početku večere, ali o tome nikome ne govore. U slučaju neke ozbiljne bolesti, to je vrlo glupo uraditi“, kaže Filips, a prenosi Klix.ba.

„Drugi potencijalni razlog je to što bolnice imaju premalo osoblja tokom praznika, a njihovi najiskusniji radnici uzimaju slobodno vreme. To bi moglo dovesti do smanjene efikasnosti i smanjene sposobnosti spašavanja života„, smatra Filips.

