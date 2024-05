„Ovo je drugi čovek“: Ljudi ne veruju kako muškarac izgleda posle plastične operacije u Turskoj (foto)

Operacija podmlađivanja lica u poslednje vreme dobija na popularnosti. Nisu samo zvezde koje se odlučuju za poboljšanja da bi izgledale deceniju ili dve mlađe; čak i obični ljudi odlučuju se za podmlađivanje, ako mogu da priušte visoke cene. Ove transformacije mogu učiniti da izgledate drugačije, a da ostanete ista osoba, što je prilično fascinantno. Ali kada je Instagram stranica jedne turske bolnice pokazala izuzetne transformacije koje su postigli za svoje pacijente, to je izazvalo neviđenu buru na internetu.

Zašto, pitate se? Pa, ove transformacije su sve ostavile bez teksta. Uzmite, na primer, čoveka koji se posle operacije lica pojavio deceniju ili dve mlađe. Odjednom je imao bradu, modernu frizuru i osveženo lice – i sada uopšte ne liči na sebe od pre operacije!

Kako je to uopšte moguće? Instagram stranica @estemedistanbultr otkrila je ova promena izgleda bila rezultat nekoliko procedura kao što su zatezanje lica, operacije očnih kapaka, operacije nosa i transplantacije kose, između ostalog, što je doprinelo ovim dramatičnim promenama. Naravno, takvi drastični rezultati su korisnike interneta ostavili u šoku.

„Da li je dobio novu glavu?“ upitao je jedan skeptik. Drugi se našalio: „Brat Roberta Daunija Seniora postao je Robi Dauni Džunior. Skepticizam se nastavio komentarima poput: „Ovo je šala“ i „Može li mi neko reći, da li je ovo legitimno ili nas sve obmanjuju?“

no Turkey surgeons are fucking wild with their 8 surgeries at once…..this man came back looking 30 years younger pic.twitter.com/2RsfATeC4r

— Dan (@D_Radiance) May 27, 2024