Ovo je jedan od najtežih poslova na svetu, a zarada je i do 72.000 evra godišnje

Rad na naftnoj platformi nije uopšte lak posao, zahteva odricanja, ali možete zaraditi fin novac.

Ukoliko ste zainteresovani za ovaj posao, morate da znate da on podrazumeva težak fizički rad, odvojenost od porodice, strogu disciplinu, odgovornost, koncentraciju tokom celog radnog vremena, ozbiljnost i poštovanje tačno utvrđenih procedura, jer i najmanja greška može životno da ugrozi vas ili vaše kolege.

Mnogo se ljudi odluči da zaradi novac na ovakvim poslovima, ali zapamtite ovo je jedan od najtežih poslova.

Za rad na naftnoj platformi vam ne treba neka posebna škola. Međutim postoje pozicije za koje se traži škola. To su uglavnom inženjeri elektrotehnike, geotehnike, petrohemije, metalurgije, geologije itd.

Postoji dosta različitih poslova

Ovo su samo neki od poslova koji su traženi na naftnim postrojenjima:

-pomoćni radnik (održava čistoću, pomaže oko utovara i istovara)

-pomoćni radnik na palubi za bušenje (obavlja poslove na palubi i pomaže oko bušenja)

-radnici za održavanje soba i kuhinje (sve od čišćenja, spremanja, kuhanja, pranja)

-radnik na palubi (uglavnom pomaže pri snabdevanju platforme stvarima)

-čistač i farbar (čišćenje i farbanje)

-bušač (osoba koja buši, odgovoran za sve što se desi u toku bušenja)

-mehaničar, električar (održavanje opreme i električnih instalacija)

-lekar

-kapetan

-kranista

-varilac

-kuvar i pekar.

Kada se odlučite za rad na naftnoj platformi, prvo i osnovno što ćete uraditi je da pronađete stranu agenciju koja zapošljava posadu na naftnim platformama, piše Blic.

Posedovanje određenih sertifikata

Da bi konkurisali u jednoj od odabranih agencija morate da posedujete sertifikat B2 koji podrazumeva završene obuke: osnovnog preživljavanja na moru, poznavanje protivpožarnog sistema i prve pomoći i zaštite. Ove obuke sami finansirate (oko 400 evra), kao i lekarsko uverenje da ste zdravstveno sposobni i ono košta oko 360 evra. Takođe podnosite dokaz o obrazovanju i CV.

Ukoliko prođete na konkursu i budete primljeni potpisujete ugovor, koji zavisi od radnog mesta i pozicije.

Za neke poslove je potrebno radno iskustvo, uglavnom za one koji traže veću odgovornost. Na platformi se radi 7 dana, pa onda 7 dana imate odmor, ili 14 dana rada pa 14 odmora, sve dok ne dođete do toga da radite 6 meseci, a ostalih 6 odmarate.

Rad na naftnoj platformi, evo koliko se radi

Radi se po 12 sati dnevno, a težina posla zavisi od vaših kvalifikacija. Kod upravljačkih i inžinjerskih poslova nema fizičkog rada, a ima poslova koji samo podrazumevaju fizički rad, prenosi Bankar.me.

Kako su platforme uglavnom smeštene na severu, možete očekivati vlažno vreme, kišu, vetrove. Sigurnost je na visokom nivou i dosta se ulaže u to, a sva zaštitna oprema mora da se nosi. Obavezno se psihički pripremite na to da nema silaska sa platforme određen broj dana, ali nemojte da vas ovo razočara jer sve platforme imaju odlične uslove za život. Od teretane i saune preko interneta na celoj platformi, besplatnih telefonskih poziva do kolača iz različitih delova sveta.

Ukoliko se razbolite imate pravo na poštedu. Svaka platforma ima ambulatu i lekara i snabdevena je prvoklasnim lekovima svih kategorija. Ukoliko vam se posle 3 dana stanje ne popravi, upućujete se u stacionar na kopnu.

Moguća zarada na naftnoj platformi

Zarada na naftnoj bušotini na godišnjoj osnovi, zavisi od posla koji radite i vaših kvalifikacija, iznosi od 24.000 evra do 72.000 evra. Da bi otišli na rad na naftnoj platformi morate proći niz zdravstvenih testova, kao i kurs preživljavanja na moru i spašavanja iz helikoptera (HUET – Helicopter Underwater Egress Training košta oko 1.800 evra).

Sav put, testove i kurseve plaća kompanija koja vas poziva na rad. HUET se obično radi u Škotskoj, kao i kurs preživljavanja na moru, i bez ovoga ne možete raditi, prenosi portal Poslovne.com.

Do ovog posla je jako teško doći i prema tome postoji dosta lažnih kompanija koje „zapošljavaju“ na naftnim platformama. Prepoznaćete ih uglavnom ako vaš sastanak bude u nekom kafiću, a ne u kancelariji, traže vam pare unapred i govore da očekujete poziv za par dana. Rad na platformama nije nimalo lagan, ali je posao odlično plaćen.

