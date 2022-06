Ovo je jedini način da pronađete sreću, 4 trika srećnih i uspešnih ljudi, primenite odmah

Ako se osećate zaglavljeno, nesrećno, želite da promenite život nabolje i krenete napred, evo koja 4 pitanja treba sebi da postavite. Iskreni odgovori će vam reći u kom pravcu treba da krenete

Ako osećate da ste nesrećni, nezadovoljni, zaglavljeni, da vas malo toga raduje, vreme je da nešto promenite. Za početak, postavite sebi 4 važna pitanja koja će vam otkriti neke nove uvide i uputiti vas u pravom smeru u kom treba da krenete. Vreme je da promenite svoj život!

1. Šta ja zaista želim?

Zaboravite na trenutak na sve oko sebe – na porodicu,očekivanja, na sve – i razmislite o tome šta je ono što zaista jako želite. Da li je to drugi posao? Drugačiji način života? Novo mesto stanovanja? Neka konkretna promena? Da vas partner više podržava? Svi mi tražimo balans onoga ko želimo da budemo i ko smo zaista. I što su ove dve stvarnosti podudarnije, mi smo srećniji. S druge strane, što su udaljenije, to smo manje zadovoljni svojim životom. Priznajte sebi šta zaista želite, čak i ako niste sigurni da li je to pravi izbor za vas. Samo budite iskreni prema sebi.

2. Šta me drži na istom mestu, šta me sputava u životu?

Mnogi od nas su ubeđeni da je život dug i da imamo sve prilike na svetu da radimo šta želimo – ali to nije istina. Što više vremena potrošite govoreći “da” svemu što zapravo nije važno, manje vremena imate za stvari koje volite, želite i koje treba da radite. Zato je važno da naučite da kažete “ne” onome što ne želite, što vam ne prija. Ako smatrate da su određeni ljudi, hobiji ili izbori ono što vas sputava i što vas drži na dnu, onda je vreme da to kažete naglas.

3. Šta će odmah poboljšati moj život?

Ovo pitanje vas tera da preispitate život koji sada vodite. Koliko vas sputvaju spoljašnji faktori, a koliko zapravo unutrašnje barijere? Ne možete svu krivicu da svalite na okolnosti, na sudbinu, zar ne? Najveći deo krivice uvek snosimo mi sami. Šta će vam odmah poboljšati život? Često tačno znamo šta bi nas odmah usrećilo, ali se, iz različitih razloga ne usuđujemo to i da uradimo, zatražimo… Možda se plašimo, možda ne verujemo da to možemo, ili smo jednostavno previše lenji i mislimo da nema svrhe truditi se. Ali ako stalno razmišljate o tome, to znači da to želite i da tačno znate šta vam je činiti. Samo treba da se usudite! Počnite da govorite “da” svemu što želite- karijeri koja vas ostvaruje, šansi za ljubav koju do sada niste primećivali, hobiju kojim ste uvek želeli da se bavite ali niste imali vremena, selidbi na more, ako je to ono o čemu sanjate…

4. Kako danas mogu više da poštujem sebe?

Sada kada znate šta bi vas usrećilo, možete da preduzmete nešto po tom pitanju, ili da slegnete ramenima I nastavite po starom. Pitanje je- da li imate samopoštovanje da učinite sebe boljom osobom? Većina ljudi će reći da, ali da li je to zaista istina? Ako poštujete sebe, čuvate svoje vreme i mentalno zdravlje od toksičnosti, negativnosti i pritiska, ako poštujete sebe, onda znači da volite sebe i radite ono što vi želite, a ne šta drugi od vas očekuju. Ako poštujete sebe, onda bar pokušavate da napravite pravi izbor ili dobru odluku.

