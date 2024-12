Ovo je najgori napitak za prehladu: Svi ga piju ujutru, a samo pogoršava simptome

Da li možete da pijete kafu dok uzimate lekove za ublažavanje simptoma sezonske infekcije?

Nekima je veoma teško bez kafe. Čak i kada su prehlađeni, posežu za ovim aromatičnim napitkom da im da energiju. Da li je ovo dobra ideja? Da li možete da pijete kafu dok uzimate lekove za ublažavanje simptoma sezonske infekcije? Kako se ispostavlja, najbolje bi bilo da je izbegavate dok imate simptome. Evo i zašto:

Kafa može da izazove dehidraciju i dijareju

Kafa može negativno da utiče na organizam kada smo prehlađeni. Kofein koji sadrži ima diuretički efekat. To znači da uzrokuje povećanu učestalost mokrenja. Kod nekih ljudi to može da dovede ne samo do dehidracije, već i do dijareje. Neki istraživači, međutim, veruju da umerena količina kofeina tokom dana nema značajan uticaj na ravnotežu tečnosti. U stvari, ljudi koji redovno piju kafu, naviknu se na njen diuretički efekat.

Međutim, kada smo slabi, prehlađeni ili patimo od trovanja hranom, bolje je odustati od kafe u korist tečnosti sa elektrolitima koji će im nadoknaditi izgubljeni nivo. Kofein može dodatno da iritira probavni sistem. Najbolje je izabrati druga pića – vodu, razblaženi sok ili čaj, koji će delovati umirujuće.

Kafa stupa u interakciju sa nekim lekovima

Kafa je u interakciji sa nekim lekovima, pa je treba izbegavati ako uzimate određene supstance. Najčešće se pominju stimulansi koji sadrže pseudoefedrin, koji se obično koriste za ublažavanje simptoma prehlade i gripa. Kada se kombinuju sa kafom, mogu da izazovu povećanje krvnog pritiska, razdražljivost ili tahikardiju. Slični simptomi se primećuju kada se kofein kombinuje sa nekim antibioticima koji se uzimaju tokom bakterijske infekcije.

Ljudi koji svakodnevno piju kafu, možda neće primetiti nikakve neželjene efekte, ali rizik nije vredan toga. O ispijanju kafe dok uzimate lekove protiv prehlade i gripa, bolje je razgovarati sa specijalistom. Možda je kafa bez kofeina bolji izbor.

Kafa može da iritira stomak

Kafa je kisela. Stoga može da iritira želudac kod pacijenata sa čirom i problemima sa digestivnim sistemom, uključujući gorušicu. Istraživanja su pokazala da ispijanje kafe pojačava bolove u stomaku i druge neprijatne simptome kod osoba sa dijagnozom čira. Međutim, veza između redovnog pijenja kofeina i bolesti probavnog sistema nije sasvim jasna, jer postoje i studije koje ne potvrđuju negativne efekte kafe.

mondo.rs

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com