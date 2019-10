Ovo je najgori serijski ubica u američkoj istoriji, ubio je skoro 100 ljudi (foto, video)

U Sjedinjenim američkim državama najverovatnije je pronađen najveći serijski ubica u istoriji te zemlje, Samjuela Litla. Ovaj 79-godišnjak priznao je 93 ubistva, a savezna policija (FBI) ih je zasad potvrdila 50.

Samuel Little, the most prolific #serialkiller in US history, has confessed to 93 murders. We've confirmed more than half of his confessions, but some remain unmatched. Six of the unmatched are here in Georgia. The #FBI is seeking your assistance. https://t.co/ZxYabl6YB1 pic.twitter.com/X6mOvP4JxR

— FBI Atlanta (@FBIAtlanta) October 7, 2019