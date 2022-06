Ovo je prosečna veličina penisa: Srbi ne prednjače, a evo koliko je ženama baš taman

Neki odgovori će te iznenaditi!

Dužina polnog organa za mnoge muškarce jednako je bitna, kao što je ženama veličina grudi ili zadnjice, zato nije čudo kada su neki od pripadnika jačeg pola veoma osetljivi kada je reč o ovom delu tela.

Muškarci su ponosni na svoj ponos, ali postoji i druga strana priče, pa mnogi godine provedu mereći ga i poredeći sa nametnutim trednovima dužine koji vrlo često nemaju veze sa realnom slikom i prosečnom dužinom. Istina je zapravo da ne postoji prosečna veličina jer je na ovom svetu i previše modela da bi se o tome moglo govoriti, pa svako istraživanje daje drugačiji rezultat upravo zbog raznolikosti.

Ipak, u ovom tekstu ćemo pokušati da vam predstavimo najpreciznije cifre.

Ono što svaki muškarac treba da zna ukoliko ga zanima kolika mu je dužina polnog organa jeste da ga pravilno izmeri, nije svejedno kako i kada ćete to uraditi.

Merenje obima penisa

Najbolje je meriti krojačkom metar-trakom, ali može se upotrebiti bilo kakva traka, pertla, ili sličan materijal kojim se penis obmota na najdebljem delu, najčešće na sredini, a ono što je takođe bitno je da penis u tom momentu bude u erekciji. Posle se odmota i izmeri lenjirom. Vrh se ne računa bilo da je najdeblji deo ili ne, ali ga možete dodatno izmeriti, ova brojka će vam značiti kada budete birali kondome.

Primena ove metode pomogla bi muškarcima koji opsesivno razmišljaju o veličini svog penisa da realno sagledaju stanje stvari, odnosno da svoje dimenzije uporede sa realnim prosekom. Na taj način, mnogi od njih izbeći će probleme kao što je sindrom malog penisa. Bilo gde da se nađu na skali trebalo bi da imaju u vidu da veličina ne utiče na kvalitet seksualne veštine.

Merenje dužine penisa

Kada je reč o merenju dužine, takođe je bitno da penis bude u erekciji. Postavite metar ili lenjir na koren penisa i pratite cifru koja se nađe na vrhu. Takođe morate imati u vidu da ova cifra, odnosno veličina penisa može i varirati u zavisnosti od doba dana, učestalosti seksualnog odnosa, nivoa uzbuđenja i sobne temperature.

Prosečna dužina penisa

Istraživanja koja su vršena o prosečnoj veličini penisa pokazala su rezultate koji variraju između 12.9 i 15 cm, ali kada se napravi prosek ovih različitih rezultata dobiju se sledeće cifre:

Dužina opuštenog penisa u proseku od 7 do 10 cm

Dužina penisa pod erekcijom se kreće od 12 do 16 cm

Dužina najmanjeg mogućeg penisa je 4 cm

Najveća moguća dužina penisa je 26 cm

Prosečan obim penisa

Obim opuštenog penisa se kreće od 9 do 10 cm

Obim penisa pod erekcijom je u proseku oko 12 cm

Ranija istraživanja o veličini penisa

Ako ste pratili radove i istraživanja seksologa Alfreda Kinzija pročitali ste da je prosečna dužina penisa u erekciji 6.21 inč (15.77 cm), a prosečan obim 4.85 inča (12.32 cm) Pošto su Kinzi i kompanija među prvima počeli da se bave dimenzijama penisa ovako detaljno, ovi podaci su se u njihovoj struci zadržali izuzetno dugo.

Ipak kasnije se došlo do saznanja da Kinzi i njegov tim nisu imali reprezentativne uzorke, svi njihovi ispitanici bili su belci, studenti koji su u isto vreme bili veoma seksualno aktivni, a svi su se bavili i nekim sportom. Svi ovi faktori ne utiču na veličinu penisa, ali činjenica da Kinzi i ekipa nisu merili penise, već se oslanjali na podatke koje su im studenti slali, baca u vodu sve gore navedeno.

Kompanija koja se bavi proizvodnjom kondoma je takođe devetesetih sprovela ovo istraživanje, a rezultati su sa Kinzijevih 15.77 skočili na 16.2 cm u dužini i u obimu 13.2 cm.

Nakon ovoga su vršena su istraživanja konkurenstke kompanije, gde su medicinske sestre ručno merile penise 300 ispitanika, a rezultati su i ovoga puta bili drugačiji, 14.9 cm prosečna dužina i 12.6 cm je bio rezultat prosečnog obima.

Prosečne dužine penisa u svetu

Prvo mesto prema jednom od poslednjih istraživanja (Target Map), zauzimaju muškarci iz Gruzije sa prosečnom dužinom penisa od 15.61cm, dok najmanje penise imaju Grci, Italijani, Irci i Rumuni sa nešto više od 12 cm.

Bosanci prvi u komšiluku, drugi u Evropi, a SRBI?

Muškarci iz Bosne i Hercegovine, prema jednom istraživanju, za sada se mogu pohvaliti najvećim ponosom, drugi su u Evropi sa prosekom od15.65 cm. Odmah nakon njih dolaze Srbi sa 14. 87, a zatim Hrvati sa 14.77 i Slovenci koji imaju najmanji prosek sa 14.01 cm.

Kolika je veličina potrebna kako bi žena bila zadovoljna?

Ukoliko je veličina vašeg ponosa manja od ovog proseka, nemojte da paničite jer je u istraživanju 60 posto žena navelo da im veličina nije bitna, već tehnika, kao i da se dešavalo da razočarenje usledi upravo sa muškarcima koji imaju preveliki ponos. Ukoliko i dalje smatrate da imate mali penis, bitno je da postoji erekcija, a seksualni odnos možete dovesti do savršenstva izborom pravih poza, koje omogućavaju dublju penetraciju (kao što je doggy style).

Podsećamo i na komičnu situaciju iz serije „Seks i grad“, koja je nastala na osnovu istinitih događaja, jer scenaristi nisu u epizode uključili ništa što se već nije dogodilo njima ili ljudima koje znaju, kada je popularna Samanta Džouns odustala od partnera koji je imao preveliki penis, tako da ovo može biti veliki minus čak i kod žena sa visokim libidom.

Ovde je važna i veličina vagine koja je u proseku 6 do 9 cm, s tim što kod devojaka i mladih žena ona elastičnija, pa može da se razvuče na veličinu do 16 cm posebno ukoliko je žena pripremljena za seksualni odnos.

Normalna veličina penisa kreće se od 7 do 17 cm, što može biti veoma veliki problem kod nekih žena kod kojih često dođe do atrofije, a u tom slučaju je i 6 cm previše.

Kako bi žena uživala u seksu poželjna je veličina penisa koja se kreće između 13 i 16 cm jer se ovako ne nanosi bol.

Obrezivanje ne utiče na veličinu penisa

Obrezivanje ne menja ni malo veličinu vašeg ponosa, kao ni obim, a muškarci koji su ovo uradili iz zdravstvenih razloga kažu da nije bolelo i da nakon toga nije bilo apsolutno nikakvih promena, sem uklanjanja viška kože koja ne utiče na veličinu.

Za kraj vam predstavljamo nekoliko zanimljivosti u vezi za muškim polnim organom:

Neki muškarci imaju relativno kratak penis u opuštenom stanju, ali kod erekcije naraste do neslućenih dužina. S druge strane, postoje muškarci koji se mogu pohvaliti velikim polnim organom dok je opušten, ali nakon erekcije nije impresivno veći kao što bi mnoge žene očekivale.

Samo 6% muškaraca koristi ekstra velike kondome, tvrde proizvođači.

Oralni seks može skratiti penis za centimetar jer smanjuje dotok krvi u njega.

Žene nekako instiktivno mogu prepoznati koji muškarac ima kvalitetniju spermu. Istraživači iz Španije pokazivali su ženama fotografije muškaraca – jedni su imali kvalitetnu, drugi osrednju, a treći lošu. Sve su izabrale one s kvalitetnom.

Muškarci uglavnom polako gube osetljivost penisa s godinama života, a do osetnijeg pada dolazi nakon 65 godine.

Samo jedan centimetar dugačak je najmanji izmereni penis

