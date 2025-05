Ovo je tajna latinskog izraza ‘Carpe diem’ – evo šta to zaista znači i kako može da vam promeni život!

Carpe diem, latinski izraz koji znači „uberi dan“, često se tumači na pogrešan način. Prvobitno se pojavljuje u Horacijevim „Odama“ kao deo šire fraze Carpe diem quam minimum credula postero, što bi se grubo prevelo kao „Iskoristi dan sa što manje vere u budućnost“.

Carpe je imperativ latinskog glagola carpō, što znači „uberi“ ili „iščupaj“, ali Horacije ga koristi u smislu „iskoristi“ ili „upotrebi“. Diem je oblik akuzativa jednine za latinsku imenicu dies, što znači „dan“.

Iako mnogi tumače carpe diem kao „iskoristi trenutak“, mnogi autori dovode u pitanje prvobitno značenje Horacijeve namere. Umesto da se opustimo i uživamo, carpe diem nas zapravo podstiče da se potrudimo i radimo sada kako bismo sutra mogli da uživamo.

Jedan od razloga za pogrešno tumačenje izraza može biti popularnost holivudskog filma „Društvo mrtvih pesnika“, u kojem je lik profesora Džona Kitinga odigrao Robin Vilijams i podstiče svoje učenike:

„Carpe diem! Iskoristite dan, momci. Učinite svoje živote izvanrednim.“

U američkoj popularnoj kulturi, carpe diem je postao osnova za izraz YOLO (you only live once – živiš samo jednom). Danas su oba izraza veoma prisutna u filmovima, muzici, na odevnim predmetima i motivacionim posterima.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com