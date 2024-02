Ovo može da vam upropasti brak: 5 stvari koje žena nikada ne bi trebalo da kaže svom mužu

Brak nije lak – to će vam reći svaka osoba koja je u braku. Stvari dodatno komplikuje to što nekada ljudi, najčešće u afektu, kažu i ono što ne misle. A to može dovesti ne samo do zahlađenja odnosa već i do razvoda.

Šta je to što nikada ne bi trebalo da kažete svom mužu ako vam je stalo do njega i želite da sačuvate brak?

„Mrzim tvoju porodicu“

Niko ne kaže da treba da budete najbolji prijatelji sa svekrom i svekrvom i ostalim članovima muževljeve porodice. Ali ako svom mužu kažete da mrzite njegovu porodicu, to neće izaći na dobro. Zašto? Jer je on neodvojivi član svoje porodice. Njegovi roditelji i braća i sestre bili su prvi ljudi koje je voleo na svetu, ako ih uvredite, uvredili ste i svog supruga. Dakle, ako imate stvarne probleme sa muževljevom familijom, recite mu to otvoreno ali ih nemojte vređati.

„Nikad ništa ne uradiš kako treba“

Još jedna stvar koju nikada ne bi trebalo da kažete svom mužu ako želite da ostanete u braku je koliko „loše“ sve radi. Niko od nas nije savršen, pa ni vaš suprug. Ali stalnim prebacivanje kako sve radi pogrešno može kod njega izazvati osećaj da je manje vredan. I steći će utisak da ga ne cenite dovoljno. A zašto bi bi iko bio u braku sa nekim ko ga ne ceni? Dakle, „ugrizite se za jezik“ tokom svađe i izbegavajte reči „nikad” i „uvek”.

„Voleo bih da si više kao…”

Jedna od najgorih stvari koje možete uraditi svom mužu (naročito ako želite da ostanete u braku) je da ga upoređujete s nekim drugim. Bilo da ga poredite sa članom porodice, bivšim, prijateljem ili čak slavnom ličnošću na TV-u. Sve to zapravo čini je da se vaš muž oseća kao da nije dovoljno dobar. I zar svi ne želimo da se osećamo 100% prihvaćeno i voljeno od strane naših supružnika? Ako ga naterate da se tako oseća, postoji velika šansa da će njegovo samopoštovanje pasti, a to će direktno uticati na brak. Znate šta – trava može izgledati zelenije drugde, ali iza zatvorenih vrata niko nije savršen.

„Ne volim te više“

Reći svom mužu da ga ne volite je strašan udarac. I verovatno će se pojaviti samo tokom intenzivne svađe ili perioda poteškoća/napetosti. Jer ako to kažete stvarno, onda verovatno želite razvod! Dakle, ako samo u afektu kažete mužu da ga ne volite, jer ste besni, ljuti i želite da ga kaznite – nemojte se iznenaditi ako zatraži razvod.

„Isti si kao tvoj otac“

Dakle, poređenje vašeg muža sa njegovim ocem (ili bilo kojom drugom važnom figurom u njegovom životu) nije samo siguran način da ugrozite svoj brak, već će mu to doneti i gomilu traume! Ako vam je suprug otvorio dušu i u poverenju ispričao neke stvari o svom ocu i o njihovom odnosu, nemojte da izneverite njegovo poverenje. I da ga udarite tamo gde najviše boli, piše Lepota i Zdravlje.

