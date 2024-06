Ovo muško ime zakonom je zabranjeno u nekim zemljama, čeka vas kazna ako ga date detetu!

Iako ima iznenađujuće slatko značenje – „nosač svetlosti“ ili „Jutarnja“ – ime Lucifer se češće povezuje sa njegovim najpoznatijim nosiocem – đavolom.

Jedan par iz Birmingema odlučio se za ime kada je Roni bila trudna 16 nedelja, nakon što su bili inspirisani Netflixovom serijom Lucifer.

Iako je morala da se suoči sa žestokom reakcijom, Roni, koju nije interesovalo nijedno drugo ime za dete tokom trudnoće kaže da kontroverzno ime pristaje njenom detetu kao rukavica.

Ovo ime je zakonom zabranjeno u nekim zemljama

Zaista, ovo ime je toliko vređano da je zapravo zabranjeno u nekim zemljama. I iako je to savršeno legalno u Velikoj Britaniji, Roni i Bred su morali da se bore sa nekim prilično vatrenim reakcijama…

– Našem drugom sinu smo dali ime Lucifer. Trolovi su mi rekli da je to nezakonito, ali mi ga volimo. Tako smo blagoslovljeni što imamo dva dečaka i dve devojčice i to u redosledu dečak, devojčica, dečak, devojčica. Imali smo dogovor da ja imam poslednju reč o imenima naše ćerke i Bred je mogao da izabere imena za našeg sina. Kada sam bila trudna, on je upravo završio gledanje serije „Lucifer“ i oboje smo se složili da je to prilično kul ime. Naravno, svesni smo određene konotacije, ali nismo religiozni, rekla je Roni za Mirror.

Imaju četvoro dece i svi vole ime

Par su takođe ponosni roditelji Luciferove starije braće i sestara; Lola, Linkoln i Lajlak. Kažu da je ovo bila daleko od odluke u poslednjem trenutku i da im se “ oboma dopalo od početka i još uvek ga vole“. Nažalost, nisu se svi rođaci osećali isto

– Jedan član porodice nije se suzdržao. Ne samo da nam je rekla da to apsolutno mrzi, već je zapravo rekla da je „gnusno“ bebu zvati tim imenom. Ona ga i dalje ne koristi njegovo puno ime, ali ona ga zove Luci. Ali mom tati se to odmah dopalo, rekao je da je zaista drugačije i hrabro i da se drži toga.

Doživela napad u grupi za mame

Vatra je napustila pakao nakon što je objavila neobično ime svog sina u onlajn grupi za mame, uz razjarene kolege roditelje koji su tvrdili da je to „protivzakonito“ i „okrutno“. Roni se, međutim, ne slaže sa ovom procenom i smatra da su deca danas mnogo više zabrinuta zbog brendiranih trenerki nego jedinstvenih imena.

– Drugi roditelji su rekli da sam mu dala ime po đavolu, pa će biti kao đavo. To je jednostavno glupo, ne možete negativno da etiketirate dete. Njegovo ime je neobično, ali snažno i samo sam ignorisala komentare hejtera, kako mi zovemo naše dete nema nikakve veze sa njima, veoma sam tvrdoglava i pozitivni komentari su nadmašili sve negativne komentare, i što je najvažnije, volimo to ime.

