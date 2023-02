Ovo nikako ne biste trebali da radite za Dan zaljubljenih!

Na današnji dan uvek se vodi polemika u srpskom narodu: da li, pored Svetog Trifuna, treba da se slavi i komercijalizovani Dan zaljubljenih? Neki ljudi ovaj dan vide kao najromantičniji, najslavniji dan naklonosti, poklona i izraza ljubavi u godini. Drugi ga preziru i najradije bi ga prespavali jer tako ne moraju da gledaju čak ni jednu osobu koja nosi bukete, u obliku srca koja jede čokoladu, pijana od ljubavi. To nije samo dan za strast. To je dan da izvučete druge iz hladnog februara i zagrejete ih sa malo ili više vaše ljubaznosti i pažnje. Bez obzira kojoj grupi pripadate, ovo nikako ne smete postavljati na društvenim mrežama za Dan zaljubljenih, a to je fotografija kako se ljubite sa partnerom, prenosi 24sedam.rs. Francuski poljubac treba da ostane samo vaš i nije nužno da svima pokažete šta se dešava kada ste sami.

Poruka koju ste dobili na Dan zaljubljenih

Opet, te intimne stvari treba da ostanu između vas. Da li zaista želite da vaš profesor sa fakulteta zna kako se vaš partner osećao kada vas je prvi put ugledao

Fotografije poklona koje ste primili

Bez obzira da li vam je partner poklonio jednu ili 101 ružu, ako fotografiju postavite na društvenim mrežama deluje kao hvalisanje, a to niko ne voli.

Etiketa sa cenom

Ako već insistirate da objavite poklon koji ste dobili, barem to učinite dostojanstveno.

