Ovo se graniči s ludošću: Snimio opasan video zbog kojeg ga je policija odmah uhapsila

Društvene mreže postale su sastavni deo naših života. Neverovatno je šta će sve ljudi uraditi kako bi postali popularni na društvenim mrežama, zbog kojih su u stanju da ugroze svoje, ali i živote drugih ljudi.

Mnogo je onih koji od društvenih mreža zarađuju ozbiljan novac, ali se pritom izlažu velikim opasnostima, a sve kako bi zadovoljili i oduševili svoje pratioce i postali sve popularniji. Upravo jedan takav slučaj dolazi iz Dubaija.

The #Dubai_Police has arrested an Asian man who endangered his life and the lives of others. pic.twitter.com/eX25mvFBG1

— Dubai Policeشرطة دبي (@DubaiPoliceHQ) October 4, 2022