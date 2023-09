Ovo slovo na dlanu imaju samo posebni ljudi: Evo na šta sve u životu može da utiče

Linije i crte na našem dlanu mnogo toga otkrivaju o nama i našoj ličnosti, ali samo posebni ljudi imaju jedno slovo na svom dlanu.

Čitanje iz dlana je neka vrsta drevne umetnosti koja datira od pre nekoliko hiljada godina. Nastala je iz hinduističke astrologije, a prvi dokazi o toj praksi nalaze se u drevnim kineskim tekstovima proricanja ‘I Ching’.

Ova praksa se proširila Azijom i Evropom, pa je Aristotel saznao za nju, a on je to znanje preneo Aleksandru Velikom koji ga je koristio za procenu karaktera svojih vojnih oficira. To je vrlo opširna tema i mnoštvo je detalja na dlanu koji se proučavaju, a ovaj put ćemo se zadržati na linijama koje stvaraju slovo M, a nema ih svako, piše David Wolfe.

I've always wondered what the letter M means which is written on my palm 😵‍💫 Any palmistry specialists here?? pic.twitter.com/1gYYzn0qbg

— Mr.97 // Szobo Stan account 🫡 (@ToxicThunder5) June 14, 2022