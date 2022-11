Ovo su 4 vrste „komšija iz pakla“ – najgore što možete doživeti

Većini je kod kupovine stana ili kuće najbitnija lokacija, ali ono na što mnogi zaborave, a bitno je za ugodan život su – komšije.

Naravno, teško je detektovati pored koga ćete živeti samo na prvi pogled, ali činjenica je da vam neugodne komšije definitivno mogu pokvariti uživanje u porodičnoj idili, isto kako vam dobre komšije mogu život učiniti puno lakšim i ugodnijim.

Evo koja je najgora vrsta komšija prema istraživanju firme Ally Home iz SAD-a:

1. Glasne komšije

Uverljivo su najgore komšije koje žive kao da oko njih kilometrima nema nikog. Glasno se svađaju, glasno se vole, po kući kao da hodaju u gvozdenim cipelama i imaju terevenke koje traju do jutra i zbog kojih cela ulica ne može da zaspi.

Takve komšije nisu samo gnjavaža jer vam mogu remetiti san, a to vam, osim što vam može pokvariti celi dan, može uticati i na zdravlje.

2. Sumnjive komšije

Drugi na listi nepoželjnih susjeda su oni koji imaju sumnjivi stil života. Na primer, komšije koje u garaži proizvode drogu, organiziraju borbe pasa u podrumu i slično…

3. Nemarne i prljave komšije

Treće najgore su one komšije koji se uopšte ne brinu o svom stanu ili kući i to ne mislimo samo na to da zaborave da pokose travu u dvorištu. Mislimo na one koji posvuda ostavljaju vreće smeća na koje se onda skupljaju muve i psi lutalice, ili na one kojima pukne cev, a oni ju ‘zaborave’ popraviti iako im se u podrumu napravio bazen, a vama je prokvasio celi zid koji delite s njima…

4. Oni koji vole ‘zabadati nos gde mu nije mesto’

Kao četvrte najgore u anketi su istakli komšije koji, čini se, više znaju o vašem životu od vas samih i zbog kojih uvek kada nešto radite imate onaj osećaj kao da vas neko gleda, prenosi 24sata.hr.

