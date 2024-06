Ovo su 5 znakova da ste izgubili dušu: Uradite ovo i vratite duševni mir

Svi ponekad „zalutamo“, ali to je normalno – nismo roboti.

Jednom kada se to dogodi da izgubimo dušu, zastranimo, pogrešimo, treba da se potrudimo da se vratimo na pravi duhovni put. Ovo je jedan od testova koje moramo proći na Zemlji.

Činjenica je da većina ljudi jednostavno ne shvata kada njihova duša počinje da se kreće u pogrešnom smeru.

Dakle, 5 psihofizičkih znakova koji ukazuju na to da je vaša duša zalutala.

1. Osećate se neverovatno umorno

Umor ima objašnjenje. Ali ako se osećate umorno nakon odmora, vredi obratiti pažnju na ovo. Razlozi su možda ozbiljniji nego što mislite.

Ako ste u ovom slučaju isključili moguće bolesti, onda je možda vaša duša umorna. Kretanje u pogrešnom smeru najviše dušu lišava energije i snage.

O čemu treba razmišljati:

Razmislite da li ste u poslednje vreme verni sebi.

Razmislite o svojim snovima. Analizirajte i pogledajte kakvi će biti rezultati.

Razmislite o sebi. Razmislite o integritetu svoje ličnosti i kvalitetu odnosa sa drugima.

Šta da radim:

Meditirajte. Molite se. Obratite pažnju na sve o svojim snovima i težnjama. Vežbajte ili češće šetajte na svežem vazduhu. Treba da se prodrmate i ponovo pokrenete energiju kroz telo. Radite na zdravlju kičme. Probudite svoje unutrašnje, duhovno Ja.Da biste to uradili, morate napuniti njegovu glavnu osu – kičmu. To se može učiniti pomoću posebne vežbe. Ustanite, ispravite leđa i naslonite noge čvrsto na pod. Stavite stopala u širinu ramena. Raširite ruke u bokove, podignite ih do nivoa ramena. Pažljivo skrenite s leva na desno, napred i nazad. Vreme izvršenja – od 1 do 3 minuta. Osetite kako vam se energija vraća. Očistite svoj um esencijalnim uljem limuna ili ruzmarina.

2. Vaše disanje postaje neujednačeno

Reč „duh“ potiče od latinske reči „spiritus“ – dah. Sve je logično. Promene u disanju nastaju kada duh nije opušten. Sve zavisi od toga koliko ga negativne emocije pritiskaju na njega, na primer, bes, anksioznost…

O čemu treba razmišljati:

Razmislite o bilo čemu što bi u vašem životu moglo biti izvor straha, besa i mržnje.

Osetite gde se napetost uvećava u vašem telu.

Razmislite o sebi. Utvrdite područja svog života kojima je potrebna vaša pažnja.

Šta da radim:

Izvinite se. Oproštaj je moćan. Jednom kada oprostite sebi i ljudima oko sebe, naći ćete neverovatnu slobodu. Radite vežbe disanja. Brojeći do 4, opustite telo i polako udišite. Za brojanje do 7 zadržite dah. Izdahnite do 8 i pokušajte da potisnete sav vazduh iz pluća u potpunosti. Ponavljajte ovu vežbu dok se potpuno ne opustite. Koristite epsom soli za kupanje i esencijalna ulja. Čuvajte se. Izvodite sesije aromaterapije koristeći esencijalna ulja lavande, geranijuma, komorača, eukaliptusa i tamjana.

3. Teško vam je da se koncentrišete

Živimo u konstantno užurbanom društvu. Dok pokušavate da idete u korak sa društvom, možete da preuzmete obaveze koje ne želite da ispunite.

Vaša koncentracija pati od ovoga. Ne znate sa čim da se prvo pozabavite. Stalno žurite i stalno kasnite.

O čemu treba razmišljati:

Razmislite o oblastima svog života u kojima preuzimate previše.Dajte prioritet ovom danu i bliskoj budućnosti. Odredite količinu vremena tokom dana kada možete posvetiti vreme sebi.

Šta da radim:

Ne gubite vreme. Nikada ne uzimajte previše na sebe. Koristite alate koji vam omogućavaju da jasno organizujete dan. Pomoću kalendara ili posebne aplikacije možete stvoriti jasan raspored. Isprobajte tehniku vizuelne meditacije. Podelite svoj rad na blokove od po 50 minuta. Odmorite se 5-10 minuta između svakog bloka. Ovaj pristup je efikasan. Tokom svake pauze, zamislite kako će teći vaš sledeći sat rada. Koristite ulje od mente. Ovo ulje blagotvorno deluje na sposobnost osobe da se koncentriše i zadrži pažnju.

4. Osećate neverovatnu tugu

Mnogo je razloga za tugu, uključujući činjenicu da je vaša duša zalutala. Zašto? Jer ste zaboravili na sebe. Ako pokušate da ignorišete tugu, situacija će se samo pogoršati.

O čemu treba razmišljati:

Razmislite o tome za kakav bol se hvatate i u kom delu tela se on najoštrije oseća. Zapitajte se kakav gubitak doživljavate i zbog čega žalite. Obratite pažnju na duhove prošlosti koje pokušavate da ignorišete.

Šta da radim:

Pokažite zahvalnost. Zahvalnost uklanja osećaj besa i tuge. Napravite listu od 5-10 stvari na kojima ste danas zahvalni. Obratite pažnju na to kako ova tehnika menja vašu percepciju stvarnosti u okruženju. Napiši pismo. Da li je neko oko vas uradio nešto što vam se nije svidelo? Napišite ovoj osobi pismo ili poruku. Podelite svoja osećanja. Blagotvorno će uticati na vaše raspoloženje. Koristite ulje grejpa. Pomešajte par kapi ulja sa vodom. Piti malo vode.

5. Razdražljiviji ste nego obično

Mentalna neravnoteža uzima svoj danak na vašem nervnom sistemu. Ovo se može ispraviti pravilnom ishranom, režimom hidriranja i vežbanjem. Možda ćete morati da sredite svoje hormone.

O čemu treba razmišljati:

Analizirajte koliko alkohola, kofeina i šećera konzumirate.

Obratite pažnju kada spavate i koliko dugo.

Obratite pažnju na svoju težinu i ishranu. Da li je vaša ishrana ispravna?

Obratite pažnju da li je sa vašim intimnim životom sve u redu.

Šta da radim:

Jedite povrće i voće. Obavezno uključite u ishranu zeleno povrće i razno voće. Piti dosta vode. Morate piti najmanje 3 litre dnevno. Koristite esencijalna ulja. Ulja sandalovine, kima i žalfije uravnotežuju naše hormone. Isprobajte tehniku posmatračke meditacije. Zamolite svog drugog partnera da sedi s vama na položaju iab-ium (otac-majka). Taktilni kontakt smiruje, a posmatranje vam omogućava da bolje razumete sebe i svog partnera. Glavna stvar je učiniti sve kako treba. Tada će sam proces biti intimniji. Samo se postepeno uranjajte u međusobne svetove. Ako nemate srodnu dušu, možete pitati prijatelja.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.