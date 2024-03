Ovo su četiri najrizičnije namirnice koje možete da kupite u prodavnici

Iako često uzimamo hranu sa polica u prodavnici, a da ne razmišljamo previše o tome, ispostavilo se da to možda i nije baš dobra stvar. Naime, prema podacima o bezbednosti hrane američkih centara za kontrolu bolesti, ove namirnice su najčešće opozivani proizvodi iz prodavnice, piše Cookist.

Pored toga, često nose različite izvore bolesti, tako da ih treba konzumirati samo nakon toplotne obrade kako bi se eliminisali potencijalni patogeni koji se prenose hranom.

Prenošenje bolesti putem hrane često je nepredvidivo jer može izazvati različite simptome, od običnog crevnog virusa do ozbiljnih zdravstvenih problema. Međutim, stručnjaci tvrde da postoji hrana preko koje se takve bolesti češće prenose i koja je manje otporna na patogene. Ovo su namirnice koje se najčešće povezuju sa povlačenjem iz prodavnica i izbijanjem bolesti u poslednjih pet godina.

Brašno

Iako možda zvuči čudno, trenutno je u toku istraga Centra za kontrolu bolesti (CDC) o izbijanju salmonele u brašnu. Brašno je najčešće kontaminirano bakterijama E. coli i salmonelom, koje se prenose životinjskim fekalijama na poljima na kojima se uzgaja pšenica. Mlevenje pšenice u brašno ne rešava ove uzročnike bolesti, već samo kuvanje na temperaturi iznad 70°C. Na sreću, ovi patogeni se mogu lako izbeći ako ne jedete sirovo testo.

Papaje, breskve i dinje

Prema izveštajima o bezbednosti hrane, prethodno isečena dinja, lubenica, cela dinja, papaja i breskve su najčešće voće koje se povezuje sa povlačenjem salmonele. Ovo je takođe voće koje se najčešće prodaje već isečeno u prodavnicama. „Kada sečete proizvode, povećavate rizik od prenošenja bakterija koje mogu biti na površini“, rekao je Džejms E. Rodžers, direktor istraživanja i testiranja bezbednosti hrane. Pošto se voće najčešće konzumira sirovo, rizik od izlaganja bakterijama je visok. Najbolje je izbegavati prethodno narezano voće kada možete.

Piletina i ćuretina

Živina se najčešće povezuje sa salmonelom, ali svi oblici sirove piletine i ćuretine mogu sadržati salmonelu. To je zato što proizvođači mogu legalno da prodaju svoje proizvode čak i ako znaju da sadrže salmonelu. Ministarstvo poljoprivrede SAD dozvoljava salmonelu u do 10 procenata celih pilića testiranih u fabrici za preradu, i do 15 procenata testiranih delova pilića i 25 procenata mlevene piletine.

Luk

Postojala su dva veoma velika opoziva u 2020. i 2021. koja su povezala luk sa salmonelom, što je rezultiralo sa više od 2.100 slučajeva i više od 400 hospitalizacija. Utvrđeno je da su ove epidemije najverovatnije uzrokovane kontaminiranom vodenom vodom, objavila je američka Uprava za hranu i lekove.

