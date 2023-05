Ovo su najčudnije srpske rečenice koje stranci nikada neće razumeti

Svaki jezik poseduje neke svoje specifičnosti i originalnost, a veliki broj stranaca koji je boravio u našoj zemlji saglasan je da je srpski jezik jedan od onih koji prednjače po težini i (ne)razumljivosti određenih svojih fraza.

Srpski jezik bogat je mnogim neobičnim rečima, rečenicama i frazama. Strancima ili nekome ko ih prvi put čuje jedino što preostaje jeste da se „počešu“ po glavi i zatraže dodatno objašnjenje. Pa tako, na primer, reč promaja posebno je karakteristična za naše podneblje, a čak su nam i psovke veoma maštovite.

Nekada i same reči budu previše za opisivanje određenih situacija, pa se brzo latimo neobičnih uzvika, poput: „uh“, „eh“, „abe“ ili „pu“.

Ako ste se zapitali koje su to najčudnije rečenice u srpskoj jeziku, poznata stranica na Instagramu „Dnevna doza pravopisa“ navela je neke od njih, prenosi Nportal. Pogledajte o čemu je reč:

– Bog te ubio da te ne ubije.

– Spava kao zaklan.

– Da nemaš možda…?

– Kad ja tamo, a ono međutim.

– Izvodi besne gliste.

– Budi Bog s nama.

– Plitak potok, a voda duboka.

– Lupa k’o Maksim po diviziji.

– Da je bolje, ne bi valjalo.

– Leglo mi je kao budali šamar.

– Laže kao pas.

– Hvata zjale.

– Kud koji, mili moji.

– Nema šta nema.

– Gore gore gore gore. (Na visini loše sagorevaju planine.)

– On je pljunuti otac.

– Ne znam, nisam pametna.

– Inače?

– Smeje se k’o lud na brašno.

– Nije do tebe, do mene je.

– Važi, čujemo se.

– Ko razume, shvatiće.

– Da nas nema, trebalo bi nas izmisliti.

– Bog te mazo.

