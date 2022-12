Ovo su najveći kulturološki šokovi za turiste širom sveta

Putovanja su prelepa, oplemenjuju život. Pa, ipak, odlazak u stranu zemlju može značiti i kulturološki šok, od kojeg se teško možemo oporaviti.

Kako prenosi 24sedam.rs, osećaj dezorijentisanosti koji doživljavamo kada smo okruženi novom i nepoznatom kulturom, događa se skoro svima koji prvi put posete neku stranu zemlju. Ako ste ikad putovali, sigurno ste se bar jednom zapitali „šta je ovo“? Upravo to pitanje postavio je jedan korisnik Reddita, a najzanimljivije odgovore objavio je Buzzfeed.

– Naručio sam pomfrit u Nemačkoj, a konobar ga je prelio majonezom bez da me je išta pitao. Ostao sam u šoku.

– Kulturološki šok doživela sam u Italiji, kada sam shvatila da lokalci vode decu sa sobom na večeru i posle devet sati. Neka deca su bila toliko umorna da su zaspala.

– Moja žena je iz Japana i prilikom posete toj zemlji do mene je seo njen prijatelj, koji nije znao reč engleskog, a ja ne znam japanski. Natočio je sake, nazdravio sam i popio naiskap – a on je nastavio da sipa. Rekao sam ženi kako tip pokušava da me napije, a ona se samo nasmejala i rekla da ostavim malo u čaši, jer ako popijem svaki put do kraja, Japanci misle da želim piti još.

– Došli smo u Meksiko i shvatili da svi lokalci šetaju u dugim rukavima i pantalonama. Naravno, to uopšte ne bi bilo čudno da temperatura vazduha nije bila 35 stepeni.

– U Americi je gotovo sve drive in. Postoje drive in kafići, bankomati, ali čak i prodavnice koje prodaju isključivo alkohol.

– Plaćanje javnog toaleta gotovo svuda u Evropi – to me je baš šokiralo. Ja sam iz Australije gde su javni toaleti na svakom koraku, a pritom su čisti i besplatni.

– Kina je definitivno zemlja kontrasta, a to se najbolje vidi na relaciji staro – novo. Primera radi, tik uz drevne hramove od kojih su neki stari i nekoliko hiljada godina, nalaze se moderni šoping centri.

– Prijatelj i ja smo šetali Rejkjavikom i naišli na bebu u kolicima na sred ulice. Sigurni da se dete izgubilo počeli smo tragati za roditeljima, ali se ispostavilo da je majka u marketu preko puta ulice i da se deca ovde, najnormalnije tako ostavljaju.

