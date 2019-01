Ovo su Putinovi roditelji, a njegova sličnost sa majkom je neverovatna (foto)

Vladimir Putin je jedan od najpopularnijih političara na svetu, i definitivno je čovek koji je obeležio početak 21. veka.

Otac mu se zvao Vladimir Spiridonovič Putin, a majka Marija Ivanovna Putina (devojačko Šelomova). I jedno i drugo su rođeni 1911. godine, Vladimir Stariji je umro 1999. godine, a Marija godinu dana ranije.

On this Veterans Day I would like to give thanks to Veterans of the World including President Putins father:

Vladimir Spiridonovich Putin pic.twitter.com/pEPakg0RKL

— Patrick M. Mullen (@imthebadguy974) November 11, 2016