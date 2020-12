Ovo su sigurni znaci da uzalud trošite život

Okruženi smo knjigama samopomoći i savetima kako bi trebalo da živimo svoj život. Ipak, svako želi da živi svoj život kako on hoće, a ne držeći se tuđih saveta. Međutim, postoje određeni znaci koji nam ukazuju da smo ipak skrenuli s puta i koji nam mogu pomoći da otkrijemo kako da ne traćimo svoje živote.

Ne treba da živite život iz snova. Ne treba vam gomila novca. Ispunjen život proizilazi iz razloga zašto radite određene stvari, ne iz samih stvari, napominje kolumnista portala Medijum, Ajodeli Avosika.

Dok čitate ovih predloženih pet znakova koji otkrivaju da li traćite svoj život, biće vam očigledno šta znači živeti ispunjen život i oni vam mogu biti podsetnik da nešto preduzmete. Jer dobra vest kada je u pitanju način kako živimo jeste činjenica da uvek možemo da prestanemo da radimo stvari koje nas čine nesrećnim.

Pogledajte ovu listu i ako se pronalazite na njoj, razmislite o tome da li ste spremni da nešto preduzmete sa svojim životom.

Radite sve osim onoga što želite da radite

Moramo da brinemo o sebi i svojoj porodici, kratkoročno i dugoročno. Ali ako baš ni jednog terenutka ne pokušavate da se izvučete iz tog začaranog kruga i provodite većinu vremena radeći stvari koje ne želite, znači da bacate jedan veći deo svog života.

Imati kontrolu nad svojim vremenom i raditi stvari koje želite nije sve, ali je bar nešto. Moglo bi se reći da život ima četiri glavne komponente – zdravlje, ekonomsku sigurnost, ljubav i sreću ili svrhu.

Ako trošite vreme na pogrešne stvari, posebno na pogrešan posao, trpeće i svi ostali aspekti vašeg života. To nema nikakve veze sa onim što radite, već zašto to radite. Dostizanje tačke finansijske stabilnosti je ključno, ali osim toga, pokušajte da shvatite i šta je to što vam najbolje odgovara.

Ostajete u partnerskoj vezi iako ste svesni da ne ide

Ostajanje u vezi koju ni jedan od partnera ne želi da napusti samo iz straha što će ostati sam ima dugoročne negativne psihološke posledice.

Postoji mnoštvo razloga koje treba uzeti u obzir. Na primer, imate zajedničku decu. Ali takođe morate da izmerite sve prednosti i nedostatke. Ponekad, pak, ljudi prebrzo preseku, jer živimo u kulturi koja promoviše da treba napustiti svaku vezu kada postane teška. Ipak, ne bi trebalo baš toliko da se trudimo samo da bismo ostali sa nekim u vezi.

Posao i ljubav – to su dve najveće zamke u koje ljudi upadaju i traće svoje živote.

Najveći deo slobodnog vremena trošite na zabavu i provod

Niko ne treba da se odrekne malih slabosti i uživanja u životu, ali ponekad stvari treba nazvati pravim imenom.

Ako radite posao koji mrzite i kada dođete kući gledate televiziski program po tri, četiri sata svake noći, a vikend provodite pijani – očigledno je da traćite svoj život.

Kada tako provodite svoje slobodno vreme znači da želite da se skrijete od nečega. Svako je nekada upao u takvu zamku. Da bi se iz nje pobeglo treba pronaći nešto dovoljno podsticajno što će ispuniti tu prazninu. To može biti hobi, dodatni pasao, usvajanje neke nove veštine, dodatno usavršavanje…

Ako vam život nema smisla ukoliko se odreknete nekih poroka, znači da nešto nije u redu sa vašim životom.

Posvećujete previše vremena ljudima koji to ne zaslužuju

Naučiti reći ne je supermoć. Naučeni smo da osećamo krivicu i obavezu da slobodno vreme poklanjamo i onim ljudima koji to ne zaslužuju. Morate shvatiti da nije sebičluk ako procenjujete koliko vašeg vremena zaslužuju neki ljudi.

Ljudi će vas više poštovati ako postavite granice. Podsvesno, ljudi ne vole da vas gaze, ali će to sigurno učiniti ukoliko im pružite priliku. Takva je ljudska priroda.

Mnogima nije problem nedostatak vremena, već to što ne umeju da pravilno postave prioritete. Kada se prema svemu ponašate jednako, onda ništa ne uradite dovoljno dobro. Tako ako pokušavate svima da udovoljite, postižete potpuno suprotan efekat.

Nemojte se pravdati, dovoljno je da kažete „Izvini, trenutno ne mogu tome da se posvetim“.

Svoje postupke zasnivate više na onome šta drugi misle o tome nego ličnim izborima

Strah od neprilagođenosti, strah od društvenog odbijanja, strah od lošeg položaja u plemenu. Stalo nam je jer je to deo naše prirode, ali možemo se donekle boriti protiv tog „umreženja“.

Odgovorni ste samo za sebe, porodicu i ljude do kojih vam je najviše stalo. A vaša sposobnost da budete ono što jeste utiče na te veze.

Klasična greška koju svi činimo – povinujemo se tuđim merilima jer mislimo da će to biti bolje za naše bližnje. Vaša deca ne žele da se pokorite i budete njihove žrtve. Žele da vas vide kako živite smelo, pravite greške i ispravljate ih.

Bićete mnogo otvoreniji i brižniji prema ljudima koje volite kada prvo zadovoljite sopstvene potrebe. Zašto? Jer ćete biti jedna manje ogorčena, očajna i tužna osoba u njihovom okruženju.

