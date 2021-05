Padaju rekordi i u pandemiji: Advokat u 75. godini osvojio Mont Everest

Penzionisani advokat iz Čikaga postao je najstariji Amerikanac koji se uspešno popeo na Mont Everest, a žena iz Hongkonga najbrža planinarka na svetu, pošto su se oboje danas vratili sa uspešne misije uprkos lošim vremenskim uslovima koji su ih pratili tokom uspona.

Mr. Arthur Bennett Muir, 75-year-old from the USA , just has been reported that he is successful to kissed the summit of Mt Everest.

He is now becoming the oldest climber to climb Everest from the US till date. Congratulations Mr Muir. He was from Madison mountainearing USA pic.twitter.com/U1fSSEmK7d

