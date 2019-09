Panika: Vatrena kugla nad Severnom Nemačkom, o čemu je reč? (foto)

Na nebu iznad severne Nemačke primećen je mali asteroid.

Međunarodna meteorska organizacija dobila je 12. septembra brojne izveštaje o ovoj pojavi. Svedoci govore o vatrenoj kugli i glasnom prasku.

Evropska svemirska agencija (ESA) napisala je da je više od 100 ljudi prijavilo vatrenu loptu: „Ovo je prirodni objekat koji je ušao u Zemljinu atmosferu i izgoreo na nebu“.

Kasnije je ESA objavila da je prirodni objekat ušao u zemljinu atmosferu u oblasti Oldenburg i zatim eksplodirao.

„Prilično smo sigurni da je to bio mali asteroid“, rekao je u petak stručnjak iz ESA Detlef Košni.

In der letzten Stunde meldeten über 100 Personen aus versch. Bereichen in Europa, dass sie einen Feuerball gesehen & einen lauten Knall gehört haben. Dabei handelt es sich um ein natürliches Objekt, dass in die Erdatmosphäre eintrat & am Himmel verglühte: https://t.co/sxWgbROJWO pic.twitter.com/s4AKTBZZsJ

— ESA auf Deutsch (@ESA_de) September 12, 2019