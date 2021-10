Pao sa devetog sprata na „be-em-ve“ i ostao živ (uznemirujući snimak)

Muškarac koji je pao sa devetog sprata zgrade u Nju Džersiju na parkirani „be-em-ve“ ostao je živ samim čudom.

Mladić koji je skočio sa velike visine i pao na krov automobila, probivši ga, ustao je, izvukao se iz olupine sa vidljivim povredama i prelomima i pitao prolaznike „Šta se dogodilo“, ispričala je Kristina Smit „Njujork postu“.

Ona je pozvala hitnu pomoć i policiju i snimila zastrašujuće snimke čoveka koji je pao sa visine veće od 30 metara na automobil.

Povređeni muškarac prevezen je u bolnicu u kritičnom stanju, saopštili su zvaničnici Džersi sitija, dela Nju Džersija gde se incident dogodio.

Utvrđeno je da taj muškarac nije bio zaposlen u poslovnoj zgradi, a policiji nije želeo da kaže ime niti bilo šta drugo.

