Par preživeo nemoguće: Pali sa 90 metara, spasio ih mobilni telefon (video)

Dvoje mladih preživeli su nakon što je njihov automobil skrenuo s autoputa u Kaliforniji i sleteo preko litice u 90 metara dubok kanjon.

Two people used an iPhone 14's emergency SOS feature and were rescued after their car plunged 300 feet into a canyon in the Angeles National Forest. https://t.co/ykfjskHv7N pic.twitter.com/uD1gogA6QE

Kloi Filds i njen dečko Kristijan Zelada uživali su u ležernoj planinskoj vožnji u blizini svoje kuće u Glendejlu, kada je Zelada stao da propusti drugi automobil. U roku od nekoliko sekundi njihov Hjundai Elantra izleteo je na šljunčanu stazu i survao se s litice duž autoputa Anđeles Forest, preneli su američki mediji.

„Sve što smo mogli da vidimo bilo je drveće, prljavština i dim. Udarali smo u drveće. Onda smo osetili kotrljanje i našli smo se okrenuti naglavačke“, rekla je Filds u razgovoru za magazin Pipl.

Njihov automobil je sleteo na krov nakon što je pao s gotovo 90 metara u kanjon Manki, ali su oni prošli samo s ogrebotinama. „Moja prva misao bila je gde mi je mobilni“, kazala je Filds. Upravo je njen mobilni telefon upotrebio novu tehnologiju za automatsko otkrivanje sudara i uputio SOS poziv putem satelita Eplovom centru za hitne slučajeve, koji je brzo obavestio službenike o nesreći i njenoj lokaciji.

Deputies, Fire Notified of Vehicle Over the Side Via iPhone Emergency Satellite Service

This afternoon at approximately 1:55 PM, @CVLASD received a call from the Apple emergency satellite service. The informant and another victim had been involved in a single vehicle accident pic.twitter.com/tFWGMU5h3V

— Montrose Search & Rescue Team (Ca.) (@MontroseSAR) December 14, 2022