Pare će vam padati sa neba: Ovako ćete ih GARANTOVANO privući

Osnovni cilj u životu je ljubav, a ne sticanje materijalnog bogatstva. Zato, ako novac za vas predstavlja sredstvo koje vam omogućava da u životu imate više ljubavi, to znači da ste na pravom putu.

U vreme sveopšte materijalne krize sve je više ljudi koji prema novcu imaju kontroverzan ili čak i negativan stav. Istovremeno ga žele i smatraju ga neophodnim, ali s druge strane smatraju da novac kvari ljude.

U osnovi ovog uverenja veoma se često krije i razlog što mnogi nemaju onoliko novca koliko im je potrebno. Ono što ne shvataju jeste da je novac neutralan, a da samo od načina na koji ga koristimo zavisi da li će biti dobar ili loš.

Naša sagovornica Margarita Milenković ovoj intrigantnoj temi posvetila je knjigu pod nazivom „Energija novca – Reiki izobilja“.

Margarita je reiki master učitelj i već 13 godina podučava ljude širom Srbije ovoj izuzetnoj veštini. Jedan od seminara koje vodi u okviru udruženja Reiki Srbije posvećen je upravo energiji izobilja.

Prema Margaritinim rečima, skloni smo ograničenjima raznih vrsta, pa tako odbijamo da prihvatimo da je izobilje u svim svojim oblicima naše prirodno stanje, i kao takvo svakome dostižno.

„Opšte je poznato da slično privlači slično, odnosno da privlačimo ono u šta verujemo. Ako verujemo da je novac dobar, ako ga poštujemo, ako imamo ideju kako i na šta ćemo ga koristiti, i ako su naši ciljevi u vezi sa korišćenjem novca plemeniti, imaćemo ga onoliko koliko nam je potrebno. Ako s druge strane verujemo da je novac „prljav“, da će nas veća količina novca promeniti nagore, onda ćemo ga jednostavno odbijati od sebe. Isto tako, ako verujemo da na svetu generalno nema dovoljno novca, to će postati naša lična realnost. U suštini to su sve predrasude, jer je činjenica da je u opticaju ogromna količina novca. Pitanje je zašto taj novac odlazi u nečije tuđe ruke, a ne u naše. Prema mom uverenju razlog leži u našim razmišljanjima i odnosu koji imamo prema novcu“ objašnjava Margarita.

U svojoj knjizi Margarita slikovito objašnjava da je novac neutralan i da svako od nas sam određuje da li će ga smatrati elementom koji mu donosi boljitak, ili će pak novac iz čoveka iznedriti ono najgore.

„Od načina na koji ga koristimo zavisi da li će on za nas biti dobar ili loš. Svaki čovek u sebi nosi specifični sadržaj, misli, emocije, svesne i podsvesne programe, želje, stremljenja, mehanizme, ciljeve… Kada u taj sadržaj sipamo novac, u zavisnosti od toga šta u čoveku prethodno postoji, dobijamo krajnji rezultat. Novac niti pogoršava niti poboljšava stvari. On samo dovodi do kristalisanja onoga što već postoji u vama, i sve postaje očiglednije i jasnije“, ističe Margarita.

Slično kao i u međuljudskim odnosima, tako je i u odnosu na novac ključno pitanje kakav ćemo stav zauzeti prema njemu. Ukoliko ga volimo i poštujemo, i on će voleti nas, pa će nam pristizati u potrebnim količinama.

Naša sagovornica ističe da je novac živa energija i kao takva podleže prirodnim zakonima. Kao i svaka druga energija, i novac mora da kruži, a ne da stoji blokiran na jednom mestu. Zato je važno da teče, da se neometano kreće, a dolaziće više u ruke onih koji ga sa radošću daju. Dakle, ne samo da je poželjno da bez tenzije i grča obavljamo svoja plaćanja, već je dodatni savet da, u meri u kojoj možemo, dajemo novac u dobrotvorne svrhe.

„Jedna osobina koja je zajednička većini bogatih je dobročinstvo. Izdvajanjem novca u dobrotvorne svrhe, Univerzum dobija informaciju da energiju novca usmeri ka onima koji daju, kako bi i dalje mogli da pomažu drugima“, objašnjava Margarita.

(Lepa i srećna)