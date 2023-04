Pas vlasniku masakrirao nožni palac, ali tako mu je spasio život: Buldog nanjušio jednu opaku bolest?

Dremanje penzionisanog građevinca iz Kembridža naglo je prekinuto nakon što je čuo kako njegova žena vrišti. “Spavao sam na kauču kada je moja žena ušla i viknula: ‘Dejv, pas ti žvaće nožni prst!’”, prisetio se Dejvid Lindsi koji se probudio i video krvavo meso na mestu gde mu je bio palac, prenosi NY Post.

Ispostavilo se da je njegovo 7-mesečno štene toliko jako izgrizao palac da ga je slomio i ostavio nokat da visi poput ljudske igračke za žvakanje. „Moj pas mi je skoro potpuno sažvakao nožni palac!“, uzviknuo je zgroženi otac petoro dece. „Sažvakao ga je do kosti i slomio je.“ Dejvidova supruga brzo je previla prst pre nego što je muža prevezla u bolnicu, gde je saznao da ima infekciju zbog ugriza.

Britanac je tamo bio prisiljen da ostane devet dana dok su mu lekari intravenski davali antibiotike kako bi sprečili širenje na njegovu kost. Uprkos mučnom iskušenju, pokazalo se da je ugriz bio pravi blagoslov jer je doveo do šokantne dijagnoze.

„Učinio mi je uslugu time što mi je sažvakao nožni prst“, rekao je 64-godišnji Lindzi o slučajnoj dijagnozi koja mu je postavljena dok je spavao na kauču sa svojim buldogom Harlijem u blizini.

“Zbog svega sam otkrio da mi je stopalo potpuno utrnulo, da ništa ne osećam”, uzviknuo je pacijent koji boluje od dijabetesa. Naknadni CT skenovi otkrili su da su Britancu začepljene dve arterije, što ga je dovelo u opasnost od amputacije noge zbog nedostatka krvi u regiji.

Zahvaljujući Harlijevom masakriranju Dejvid se trenutno procenjuje za stentove, koji bi otvorili arterije i vratili cirkulaciju u njegove udove.

Drugim rečima, gubitak nožnog prsta paradoksalno verovatno je sprečio da izgubi nogu. Penzioner je od tada naučio da sagleda smešnu stranu situacije. „Morate se smejati tome“, razmišljao je vlasnik, koji ne planira da dâ psa koji je ugrizao palac do kosti.

Malo je verovatno da je Harli zasta osetio da je njegov vlasnik u opasnosti, međutim, psi su pokazali neobičan potencijal za otkrivanje bolesti. U svojoj knjizi „Doctor Dogs: How Our Best Friends Are Becoming Our Best Medicine“, Maria Gudavidž detaljno opisuje kako pas može da nanjuši niz medicinskih problema, od malarije do ranog stadijuma raka. U međuvremenu, prošle godine nekoliko američkih saveznih država poslalo je pse za otkrivanje virusa kako bi identifikovali covid-19 u školama i drugim ustanovama, prenosi Net.hr.

