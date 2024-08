Patike imaju 2 rupice sa unutrašnje strane, ali većina ne zna njihovu namenu (VIDEO)

Popularne starke prvobitno su bile namenjene za igranje košarke. Tako da su dodatne dve donje rupe koristile kako bi patika mogla da se zategne oko noge, što smanjuje rizik od povrede.

Ukoliko želite i sami da proverite, izvucite kanap iz prve dve rupe i provucite jedan deo kroz te dve dodatne rupe sa strane i vratite ga nazad. Zategnite patike i primetićete da je bočna strana patike pripijena uz nogu.

Od 1917. godine pa sve do danas, All Star patike se nisu mnogo promenile. Možda je upravo to tajna zbog koje ih ljudi jednostavno obožavaju.

Jedna od zanimljivosti jeste da je košarkaška reprezentacija SAD nosila ovaj model patika na svojim prvim Olimpijskim igrama 1936. godine u Berlinu. Naime, pre te godine košarka nije bila olimpijski sport.

Dizajnirao ih je Čak Tejlor, popularni košarkaš tog vremena. Osvojili su zlato na Olimpijskim igrama, a popularnost starki brzo je skočila.

