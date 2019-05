Pazite! 5 JASNIH znakova da ste RADOHOLIČAR

To što svako jutro dolazite prvi na posao i odlazite sa njega poslednji ne znači da ste najbolji radnik u firmi. U stvari, ne znači čak ni da ste dobar radnik.

Prvo i prvo, predugi radni dan i učinak od 110 odsto mogućnosti će, skoro neizbežno, dovesti do toga da psihički i fizički sagorite u tome, piše Biznis insajder.

Drugo, ima nekih velikih razlika između radoholičara i najboljih radnika. Radoholičarstvo odista liči na vrhunski rad, ali je zapravo suprotnost tome.

Evo kako da prepoznate da li grizete posao, ili zapravo samo grizete sebi dušu.

1. Teško vam je da odredite prioritete

Dok radoholičarima nije lako da se odluče između prioritetnih zadataka, pa se oko svega nerviraju u isto vreme, najbolji radnici razumeju da svoju energiju moraju da koriste i usmeravaju na održiviji način. Radoholičari rade teško, na nezdrav i neodrživ način, nesrećni su i sagore u tome.

2. Potrebna vam je potvrda vrednosti od kolega

Dok se radoholičari konstantno trude da zavrede pohvale i odobravanje svojih nadređenih i kolega, najbolji radnici znaju svoju vrednost i povremeno procenjuju svoj rad kako bi se dodatno poboljšali.

3. Stalno ste prezauzeti (verovatno zbog načina na koji pristupate poslu)

Najbolji radnici su fokusirani na rezultate koji proističu iz dobrog obavljanja posla. A to postižu proaktivnim pristupom poslu i vremenu, organizujući dane i držeći se najvažnijih zadataka. U međuvremenu, radoholičari sve vreme rade jer se osećaju nesigurno kada ne rade. To znači da imaju malo slobodnog vremena jer dozvoljavaju drugima da odluče kako će njihovo radno vreme biti provedeno – umesto da pristupe poslu proaktivno, reaguju na sve što se dogodi tokom radnog dana.

4. Nikada ne znate kad je dosta

Dok najbolji radnici imaju jasnu predstavu uspešnosti i rade da je ostvare, radoholičari su uvek isuviše fokusirani na ono što je nedovoljno jer im je pojam uspeha nedefinisan. Radoholičar ne zna kada je stvarno dosta. Uvek žele još i pokušavaju da sve urade maksimalno jer ne znaju tačno šta za njih znači uspešnost.

5. Ne brinete dovoljno o sebi

Najbolji radnici stavljaju sebe na prvo mesto jer znaju da će im to omogućiti da na najvišem nivou odgovore zadacima i posluže drugima. Povremeno to može delovati sebično, ali zapravo nije, jer žele da pruže prvoklasnu uslugu onima za koje i sa kojima rade. U međuvremenu, radoholičari uvek stavljaju potrebe drugih ispred svojih. Zbog toga često misle da su nesebični, pa iako imaju dobru nameru, zapravo samo izgore u tome. A to, naravno, nikome ne donosi ništa dobro.