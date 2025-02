Pet rečenica koje snaja želi da kaže svekrvi, ali bolje da prećuti — zbog mira u porodici

Odnos svekrve i snaje često je ispunjen ljubavlju, ali i neizrečenim mislima. Neki od njih su možda potpuno opravdani, ali je pametno zadržati ih za sebe – u ime mira u porodici.

Vaš sin nije savršen (a vi mislite da jeste)

Mnoge svekrve veruju da su njihovi sinovi idealni supruzi i očevi. Ali, snaje znaju da iza toga stoje neoprano posuđe, razbacane čarape i tvrdoglave navike. Umesto da to naglašava, suptilno podstičite promene.

Ne treba da mi dajete savete koje nisam tražila

Od kuvanja i vaspitanja dece do toga kako se treba odnositi prema suprugu – neke svekrve uvek imaju savjet, čak i kad ih niko ne pita. Umesto sukoba, snaja može s osmehom reći: „Hvala, razmisliću o tome“ i nastaviti po svom.

Ne morate da znate sve što se događa u našem braku

Iako je normalno da svekrvu zanima vaš brak, postoje granice. Ponekad se oseti potreba da postavlja pitanja ili deli mišljenje o stvarima koje bi trebalo da ostanu između supružnika. Umesto frustracije, snaja može ljubazno, ali odlučno dati do znanja da su neke teme privatne.

Vaše metode nisu uvek najbolje (i vremena su se promenila)

Koliko god da je svekrva iskusna, svet se menja – od odgoja dece do načina vođenja domaćinstva. Rečenice poput „Mi smo to radili ovako i vi bi trebalo isto…“ mogu izazvati frustraciju. Umesto svađe, snaja može reći: „Zanimljivo, danas se to radi malo drukčije“ i zadržati mir.

Ponekad mi jednostavno treba malo prostora

Koliko god da je odnos dobar, svima ponekad treba distanca. Neprestani pozivi, iznenadne posete i komentari mogu biti previše. Umesto da to kaže naglo i grubo, snaja može nežno postaviti granice, primjerice: Ovo nam je porodično vreme, čućemo se kasnije.

Najvažnije je održati balans između iskrenosti i diplomatije – jer iako možda postoje trenuci frustracije, dobar odnos sa svekrvom vredi negovati.

(Zadovoljna.hr)

