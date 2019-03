Mladi se danas sve češće suočavaju sa pitanjem da li da svoju karijeru usmere ka građenju sopstvenog poslovanja ili da se ipak opredele za zaposlenje u nekoj od domaćih ili stranih kompanija.

Milenijumska generacija ima značajan uticaj na preduzetnički svet.

Kada je reč o novim vrstama poslovanja, ostavili su svoj pečat u gotovo svakoj niši.

Nivo energije koju poseduju ne dovodi se u pitanje i umnogome doprinosi rezultatima poslovanja.

Međutim, velikom broju mladih nije potpuno jasno šta je to poslovanje, pa ne poseduju adekvatan nivo poslovne komunikacije i struktuiranosti. Imajući to na umu, otkrivamo pet stvari koje svaki mladi preduzetnik treba da zna.

1. VERUJTE U SEBE I RADITE ONO ŠTO VOLITE

Verovanje u sopstvenu ideju, baš kao i strast prema proizvodu ili usluzi koju nudite je preduslov za upuštanje u privatan biznis. Kada radite ono što volite i do čega vam je zaista stalo bićete mnogo srećniji i spremniji da se borite za biznis koji ste pokrenuli. Svaki početak je težak i potrebno je dosta zalaganja i truda kako bi se poslovanje isplatilo, a svi poslovni uspesi su zapravo rezultat posvećenog rada, vere i strpljenja.

2. BUDITE VREDNI I POSVEĆENI POSLU

Mladi preduzetnici često imaju prevelika očekivanja kada je karijera u pitanju. Na početku ne znaju da za poslovni napredak treba da budu vredni i posvećeni kako bi videli rezultate i izgradili sebe u pogledu karijere. Ne možemo znati da li će naša ideja i biznis model biti prihvaćeni na tržištu dok ne pristupimo realizaciji, ali ono što možemo je da pripremimo biznis plan, sagledamo svoje raspoložive resurse i potrebu tržišta u datom trenutku.

3. KONSTANTNO SE USAVRŠAVAJTE I UNAPREĐUJTE LIČNE I POSLOVNE VEŠTINE

Ako želite da budete uspešni, uvek morate biti voljni da slušate, učite od drugih i proširujete znanja. Na samom početku je veoma važno znati osnovne pojmove u poslovanju, koje većina mladih preduzetnika u startu shvati zdravo za gotovo. Kako sastaviti biznis plan, kako se izboriti sa kompleksnom administracijom, kako napraviti fakturu, koja je uloga banke kada je u pitanju poslovanje i još mnogo sličnih pitanja samo su neka sa kojima se mladi susreću na početku građenja sopstvenog biznisa. Upravo na ovakva pitanja, Ana Mirković, diplomirani ekonomista sa preko 10 godina iskustva, daje odgovore tokom dvodnevnog programa pod nazivom Uvod u poslovanje.

Predavanje koje će se održati najpre u Beogradu, a zatim i u Novom Sadu sastoji se iz četiri biznis segmenta: značaj i poznavanje poslovne administracije, veštine poslovne komunikacije, struktuiranost u poslovanju i svrha marketinga.

Na ovu ideju, Ana je došla sa željom da osnaži buduće preduzetnike da veruju u sebe, u svoju zamisao i pomogne im u savladavanju ključnih veština za uspešno poslovanje, bez obzira na to kojom delatnošću žele da se bave.

4. AKTIVNO KORISTITE LINKEDIN

Sa više od 500 miliona korisnika na platformi, Linkedin je mesto gde svaki preduzetnik treba da bude aktivan. Ovde možete pronaći beskrajne mogućnosti za učenje, pronalaženje poslovnih partnera ili povezivanje sa investitorima. Pored toga, Linkedin je jedini profesionalni sajt koji vam može pružiti sve informacije pri traženju potencijalnih novih klijenata. Kada uložite vreme u ovu platformu, videćete da ona može da napravi veliku razliku kada je u pitanju rast poslovanja. Ujedno, to je jedan od najjednostavnijih načina da ljudi saznaju više o vama i vašem poslovanju.

5. NEMOJTE RAZMIŠLJATI O TOME “ŠTA ĆE LJUDI REĆI“

Strah od neuspeha je jedna od prvih kočnica pri donošenju odluke o privatnom biznisu. A taj strah je često manifestacija podsvesnog pitanja “šta će ljudi reći“. To je prirodan osećaj i potiče iz sopstvenih očekivanja i želje da što brže ostvarimo ciljeve. Gotovo da ne postoji osoba koja nema strah kada se upušta u preduzetničke vode. Zato, prevazilaženjem straha od neuspeha, najčešće dolazi do ostvarivanja pozitivnih rezultata, jer tek tada izlazimo iz zone komfora koja nas ograničava. I upamtite, vera u ono što radite, ljubav prema tome i konstantno usavršavanje dovešće vas do uspeha.

(Danas)